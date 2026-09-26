Çilimli'de kültür akşamı: 'hangisi gerçek?' sahnelendi

Çilimli'de perde açıldı

Çilimli Belediyesi tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinliği kapsamında 'Hangisi Gerçek?' adlı tiyatro oyunu ilçe halkıyla buluştu. Gösteri, Çilimli'de yaşayanlara eğlenceli bir akşam sundu.

etkinliğin içeriği:

Oyunda sahne alan Çetin Altay ve Aleyna Özlem Özdemir performanslarıyla izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Oyun süresince salonun yoğun ilgisi ve olumlu tepkiler dikkat çekti.

katılımcılar ve ilçe ilgisi:

Programa Çilimli Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş ile Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız de katıldı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşen gösteri, ilçede kültür ve sanat faaliyetlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında düzenlendi.

Etkinlik, yerel yönetimin kültür-sanat programlarına verdiği önemi somutlaştırırken, izleyicilerin akşamı canlı ve sıcak bir atmosferde geçirmesine olanak tanıdı.

DÜZCE’NİN ÇİLİMLİ İLÇESİNDE SAHNELENEN “HANGİSİ GERÇEK?” ADLI TİYATRO OYUNU, İLÇE HALKINA EĞLENCELİ BİR AKŞAM YAŞATTI.