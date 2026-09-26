Jandarma operasyonlarında 31 kişi yakalandı, 11'i cezaevine gönderildi

Karaman'da jandarma denetimleri sürüyor

Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18-26 Eylül 2026 tarihleri arasında asayiş, narkotik ve trafik alanlarında geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaların amacı suçların önlenmesi, aranan şahısların yakalanması ve kentte huzur ile güven ortamının korunması olarak açıklandı. Ekiplerin koordineli çalışması sonucunda çeşitli suçlardan arandığı belirlenen şahıslar yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

uygulamanın kapsamı ve sorgulamalar:

Denetimler kapsamında 14 bin 372 şahıs ile 6 bin 695 araç sorgulandı. Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve asayiş timlerinin ortak çalışması sonucu, farklı suçlardan arandığı tespit edilen 31 şahıs yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ele geçirilen malzemeler ve adli süreç:

Denetimler sırasında yapılan aramalarda 49 litre etil alkol, 31 litre bandrolsüz kaçak içki, 24 adet alkol aroması kiti, 11 adet sikke ile kenevir bitkisi ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerle ilgili adli işlemler tamamlanarak bir kısmı tutuklandı, diğerlerine yönelik yasal süreçlerin devam ettiği bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Karaman'da huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla denetim ve uygulamaların aralıksız şekilde sürdürüleceği vurgulandı.

ELE GEÇİRİLENLER