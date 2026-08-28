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Fatih Tekke ilk açıklamasında önümüze bakma çağrısı yaptı:

Ferencvaros mağlubiyeti sonrası istifa açıklaması yapan Fatih Tekke, yönetimin desteğiyle takımın geleceğine odaklanıp hedeflere kilitleneceklerini söyledi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 21:16

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Fatih Tekke ilk açıklamasında önümüze bakma çağrısı yaptı:

Fatih Tekke ilk açıklamasında önümüze bakma çağrısı yaptı:

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda alınan Ferencvaros mağlubiyetinin ardından verdiği istifa kararının yönetim tarafından kabul edilmemesi üzerine ilk değerlendirmesini yaptı. Tekke, yaşanan duygusal yoğunluğun ardından aldığı kararı ve yönetimin yaklaşımını kamuoyuyla paylaştı.

Başkan ve yönetimle diyalog:

Tekke, basın açıklamasında süreci kişisel sorumluluğu çerçevesinde açıkladı ve desteği için Başkan Ertuğrul Doğan ile yönetim kuruluna teşekkür etti. Sözlerini, "Tamamen kendi inisiyatifimle bir karar aldım" ifadeleriyle özetleyen Tekke, Trabzonspor’a karşı taşıdığı sorumluluğun bilincinde olduğunu belirtti.

Gelecek hedefleri ve takım vurgusu:

Tekke, takımına olan güvenini tekrar vurgulayarak eksiklerin tamamlanacağını ve kadronun her geçen gün güçleneceğini söyledi. "Biz, çok güçlü ve çok değerli bir oyuncu grubuna sahibiz. Dün de ifade ettiğim gibi; çok iyi bir takım olacağız" sözleriyle oyuncularının potansiyeline işaret etti ve lig ile Avrupa hedeflerine odaklanacaklarını açıkladı.

Açıklamasını "Şimdi önümüze bakma zamanı" diyerek sürdüren Teknik Direktör, dün akşamın yaşananlarını geride bırakma ve birlik içinde mücadele etme çağrısı yaptı. Konuşmasını, "Birlikte mücadele etme, birlikte ayağa kalkma ve hep birlikte yaşayacağımız zaferlere kenetlenme zamanı" sözleriyle tamamladı ve takımın aynı inanç, kararlılık ve sorumluluk duygusuyla yoluna devam edeceğini ifade etti.

TRABZONSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ FATİH TEKKE

TRABZONSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ FATİH TEKKE

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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