Fedakârlık için kilolarından vazgeçti: anneden oğluna canlı böbrek nakli

anne kararını verdi:

Elazığ'da 10 yıldır böbrek hastalığıyla yaşayan 33 yaşındaki Murat Tunç, böbreklerinin iflas etmesi nedeniyle son 2 yıldır diyaliz tedavisi görüyordu. Oğlunun yeniden sağlığına kavuşmasını isteyen annesi Fatma Tunç, canlı verici olarak gönüllü oldu.

Fırat Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde yapılan ilk değerlendirmede annenin kilosunun nakil için uygun olmadığı tespit edildi. Bu gelişme üzerine 103 kilodan 71 kiloya düşmek için obezite cerrahisi olmayı tercih eden 4 çocuk annesi Fatma Tunç, ameliyat ve diyet sürecinin ardından gerekli vücut kitle endeksine ulaştı.

ameliyat süreci ve ekip çalışması:

İkinci aşamada nakil için uygun bulunmasının ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde planlanan operasyon gerçekleştirildi. Operasyonla annenin böbreği alınıp, iki yıldır diyaliz tedavisi gören Murat'a nakledildi. Müdahaleyi gerçekleştiren ekip, ameliyat öncesi ve sonrası yapılan tetkiklerle süreci izledi.

Operasyonun tıbbi ayrıntılarına ilişkin konuşan Organ Nakli Merkezi Koordinatörü Dr. İsmail Cem Özcan, "Annemiz oğluna böbrek vermek istedi ama ilk yaptığımız tetkiklerde kiloluydu. 103 kilo geliyordu. Vücut kitle endeksi çok yüksekti. Cerrahi olarak kendini riske atmamak açısından zayıflamasına karar verildi ve kilo vermesi gerekiyordu. Kendisi bunun en kısa yoldan olması için obezite cerrahisine karar verdi. Aynı ekibimiz 2025 yılında annemizi obizete cerrahisi yaptı. 103 kiloydu ve biz ameliyata aldığımızda 71 kiloydu. Kilosu gayet iyiydi. Kendi sağlığı açısından da daha iyi oldu" diye konuştu.

Dr. Özcan ayrıca alıcıda ameliyat öncesi ürolojik değerlendirmede mesaneden böbreklere geri kaçış tespit edildikten sonra ürolojik işlemin başarıyla tamamlandığını ve bir ay sonraki görüntülemede olumlu sonuç alındığını belirtti. Ürolojinin onayı ile nakil hazırlıkları tamamlanıp, üç hafta önce Murat'ın ameliyatı yapıldı. Dr. Özcan, "Murat'ın üre kreatin değerleri normalde. Birkaç gün içerisinde Murat'ın taburculuğunu planlamaktayız. Aslında biz annemizi çoktan taburcu ettik. Ameliyattan bir hafta sonra taburcu etmiştik ama oğlunu yalnız bırakmadı. Başında ayrılmıyor" dedi.

duygular ve çağrı:

Nakil sonrası duygularını paylaşan Murat Tunç, "Şuan çok şükür diyalizden kurtuldum. Annem böbreğini bağışladı. Buda çok büyük bir fedakarlıktır. Annemin böbreği ile hayata tutunmaya çalışıyorum. Bazılarının annesi, babası veya kardeşinin böbreği tutmayabilir. Bundan dolayı beyin ölümü gerçekleşmiş vatandaşlarımızın böbrek bağışında bulunmasını tavsiye ediyorum. Annenin hakkını insan hiçbir zaman ödeyemez. Cennet annelerin ayaklarının altında derler. Gerçekten de öyle. Ne yapsam azdır" dedi.

4 çocuk annesi Fatma Tunç ise fedakârlığını, "Bir daha olsa bir daha veririm. Evlattır, ciğerdir" sözleriyle özetledi. Annelerin fedakârlığının en anlamlı örneklerinden biri olan bu vaka, canlı vericili nakillerde vericinin sağlık durumunun düzeltilmesinin ve multidisipliner ekip çalışmasının önemini bir kez daha gösterdi.

FATMA TUNÇ VE OĞLU MURAT TUNÇ