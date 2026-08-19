Fenerbahçe'de avantaj kaçtı, Lyon ile rövanş öncesi 1-1

maç özeti:

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, evinde Fransız temsilcisi Olympique Lyon ile 1-1 berabere kalarak rövanşa eşitlikle gitti. Karşılaşma Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynandı ve iki takım da galibiyet için önemli fırsatlar buldu.

ilk yarı ve goller:

Maçın ilk yarısında öne geçen taraf Olympique Lyon oldu. Lois Openda (dk. 40) ile Lyon, konuk ekip adına golü buldu. Fenerbahçe ise ilk yarıda skoru çevirmek için çaba gösterdi fakat devreye 1-0 Lyon üstünlüğüyle girildi.

ikinci yarı karar anları:

İkinci yarıda skor dengelendi. 47. dakikada N'Golo Kanté'nin pasıyla sol tarafta topu alan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası içine kat edip sağa verdi; Mason Greenwood (dk. 47) ceza sahası sağ çaprazından yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak skoru 1-1 yaptı.

Maçın devamında her iki takımın da gol arayışları sürdü. 52. dakikada Openda'nın ceza yayı gerisinden şutu yan direkten dönerken, sonrasında Abner'in müdahalesinde tehlike yaşandı; Tolisso'nun penaltı noktası civarından şutunda kaleci Ederson topun sahibi oldu. 58. dakikada uzak direğe atılan bir şut az farkla auta gitti. 63. dakikada Brown'ın ortasında Muriqi'nin kafa vuruşunu kaleci Dominik Greif kurtardı. 80. dakikada Nene'nin sert şutu yan direğe çarparak oyun alanına döndü, 88. dakikada ise Tolisso'nun ceza yayı gerisinden vuruşunu Ederson göğsüyle çıkardı.

kadrolar ve maç detayları:

Stat: Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

Hakemler: Sven Jablonski, Eduard Beitinger, Eric Müller

Fenerbahçe (ilk 11): Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, Matteo Guendouzi, N’Golo Kante, Mason Greenwood, Anderson Talisca (Marco Asensio dk. 73), Kerem Aktürkoğlu (Dorgeles Nene dk. 73), Vedat Muriqi (Romelu Lukaku dk. 82). Yedekler: Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Levent Mercan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın. Teknik direktör: İsmail Kartal.

Olympique Lyon (ilk 11): Dominik Greif, Maitland Niles, Ruben Kluivert (Clinton Mata dk. 75), Moussa Niakhate, Abner, Corentin Tolisso, Tanner Tessmann, Tyler Morton (Mads Bistrup dk. 86), Ernest Nuamah (Kail Boudache dk. 75), Malick Fofana (Mohamed Ouedraogo dk. 90+1), Lois Openda. Yedekler: Justin Joao, Remy Deschamps, Zachary Athekame, Felix Bacher, Mathys de Carvalho, Noah Nartey, Julien Duranville, Remi Himbert. Teknik direktör: Paulo Fonseca.

Goller: Mason Greenwood (dk. 47) (Fenerbahçe), Lois Openda (dk. 40) (Olympique Lyon).

Sarı kartlar: N’Golo Kante, Milan Skriniar (Fenerbahçe), Abner (Olympique Lyon).

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında evinde karşılaştığı Fransız temsilcisi Olympique Lyon ile 1-1 berabere kaldı.