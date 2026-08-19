Fonseca: İstanbul gecesinde Lyon'un dayanıklılığı öne çıktı

maç değerlendirmesi:

Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca, İstanbul'da oynanan ve 1-1 sonuçlanan Fenerbahçe karşılaşmasının ardından takımının performansını olumlu buldu. Fonseca, "Karşımızda net bir şekilde favori olan bir ekip vardı. Ben oldukça memnunum. İyi bir oyun çıkardığımızı düşünüyorum" ifadeleriyle hem rakibin kalitesini hem de kendi takımının oyununu değerlendirdi.

openda'nın golü ve bireysel katkılar:

Lois Openda'nın Lyon formasıyla kaydettiği ilk gol, Fonseca için maçın pozitif noktalarından biriydi. Teknik adam, "Lois’in performansından mutluyum. Çok sıkı çalıştı. Lyon açısından çok değerli bir oyuncu" diyerek Openda'nın ileride daha da kıymetli bir oyuncu olacağını belirtti. Bu golün takım üzerindeki moral etkisi vurgulandı.

taktiksel yapı, savunma ve orta saha:

Fonseca, Lyon'un maça cesur bir anlayışla çıktığını ve özellikle savunma açısından "mükemmele yakın performans" sergilendiğini söyledi. Orta saha ikilisi Tyler Morton ve Teesmann için de övgüde bulunan Portekizli teknik adam, ikilinin hem savunmada hem hücumda hazırlıkların sahaya yansıdığını, "son derece iyi bir iş çıkardıklarını" ifade etti.

Karşılaşmanın çok yüksek sayıda net pozisyona sahne olmadığına dikkat çeken Fonseca, Lyon'un top kontrolünü ön planda tutmaya çalıştığını; kaleye yönelik üç önemli şutları ve bir direğe isabet eden vuruşlarını hatırlattı. Genel hücum üretiminin sınırlı olduğu değerlendirmesini yaptı.

taraftar beklentisi ve rövanş çağrısı:

Rövanş için taraftar desteğinin kritik olduğunu vurgulayan Fonseca, Fransa'daki maçta stadyumun dolacağını ve benzer canlı bir atmosfer beklediğini belirtti. "Taraftarlarımızın bize destek vermesi çok önemli olacak" diyen Fonseca, son dakikaya kadar kalifiye olabilmek için seyircilerin katkısına ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Genel olarak Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe'yi play-off turunun favorisi olarak nitelendirirken oyuncularının cesaretinden memnun kaldığını ve maç sonrası pişmanlık duyulacak bir durum olmadığını sözlerine ekledi.

Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca, Fenerbahçe maçı sonrası, "Karşımızda net bir şekilde favori olan bir ekip vardı. Ben oldukça memnunum. İyi bir oyun çıkardığımızı düşünüyorum" dedi.