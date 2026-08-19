Güvenle Konya'ya çıkıp Lyon'da turu geçme hedefi

Maç değerlendirmesi

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Olympique Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından konuşan Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, tribünleri dolduran taraftarlara teşekkür ederek takımın mücadele düzeyinin yüksek olduğunu vurguladı. Çetin, takımın mücadele açısından "maksimum seviyede" oynadığını, bunun memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Ancak teknik direktör oyunsal anlamda daha etkin olabilmeleri için takımın kat etmesi gereken bir mesafe bulunduğunu belirtti. Fizik kondisyonunun yükseltilmesi, üçüncü bölgede daha etkili olunması ve bu tür maçlarda skoru alabilme becerisinin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. İçeride oyuncularla bir arada olduklarını ve Lyon'a "turumuzu geçmek için" gideceklerini; bu inancın oyuncular arasında yüksek olduğunu belirtti.

Erteleme talebi ve federasyon kararı:

Çetin, Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Gençlerbirliği karşılaşması için yaptıkları erteleme talebinin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından reddedildiğini hatırlattı ve bu nedenle Konya maçı için yeni bir erteleme talebinde bulunmayacaklarını açıkladı. Çetin, "Biz bir kez bir şey talep ettik ve Futbol Federasyonu bu bizim önemli gerekçelerimize ret cevabı verdi. Dolayısıyla böyle bir ret cevabı verilen federasyondan bir şey talep etmeyi doğru bulmuyorum" dedi.

Çetin ayrıca, kulüp yönetimiyle başından beri bu yönde bir talep yapmayacaklarını paylaştığını belirterek, "Biz kendimize olan güvenimiz ve inancımızla Konya maçına da çıkıp o maçı kazanırız, hemen arkasından Lyon’a da gideriz, turumuzu geçeriz" ifadelerini kullandı. Çetin, federasyonun daha önceki ret kararının ardından aynı kurumdan yeni bir talepte bulunmanın doğru olmayacağını ekledi.

Transfer çalışmaları ve oyuncu hazırlıkları:

Transfer sürecine değinen Çetin, "Evet, her şey söz konusu. 4 Eylül’de transfer bitmeden biz her türlü çalışmalara devam ediyoruz" diyerek kadronun her bölgesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. İhtiyaç duyulan pozisyonlar için hamlelerin devam ettiğini ve önümüzdeki günlerde bunun neticesinin alınacağını belirtti.

Sakatlıktan dönen oyuncuların kadroya adım adım adapte edileceğini vurgulayan Çetin, özellikle Marco Asensio ve Romelu Lukaku örneklerini anımsattı. Asensio için "ona bir hazırlık lazım" yaklaşımını yineleyen teknik adam, oyuncuların maç ritmini kademeli olarak yakalayacaklarını söyledi. Çetin, Asensio hakkında "O bizim en değerli oyuncumuz, onun da bir süreye ihtiyacı var" değerlendirmesini yaptı.

Ameliyat sonrası geri dönen Nene'nin de adım adım takıma katıldığını kaydeden Çetin, bugün tam hazır olmasa da ilk maçında yer aldığını ve formunu yükseltme sürecinde olduğunu belirtti. Tüm oyuncuların "yüzde yüz fit" hâle gelene kadar benzer sancılı süreçlerin yaşanacağını söyleyerek, bu dönemin sabır ve planlama gerektirdiğinin altını çizdi.

Konuşmasını toparlarken Çetin, hem taraftar desteğinin hem de takımın inancının bu zorlu süreçte belirleyici olduğunu vurguladı ve Lyon deplasmanında turu geçme hedeflerine bağlı olduklarını yineledi.

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında oynanacak Konyaspor karşılaşması için herhangi bir erteleme talebinde bulunmadıklarını belirterek, "Biz kendimize olan güvenimiz ve inancımızla Konya maçına da çıkıp o maçı kazanırız, hemen arkasından Lyon'a da gideriz, turumuzu geçeriz" dedi.