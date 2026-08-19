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Nemrut kalderasına milli park statüsü: Bitlis’in korunmuş alanı resmileşti

Cumhurbaşkanı kararıyla Nemrut Kalderası, Tatvan, Ahlat ve Güroymak sınırlarındaki 4.804,61 hektarlık alan 'Nemrut Kalderası Milli Parkı' ilan edildi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 01:37

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EDİTÖR: Aslı Han

Nemrut kalderasına milli park statüsü: Bitlis’in korunmuş alanı resmileşti

Nemrut kalderası resmen milli park ilan edildi

Bitlis’in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri sınırlarında yer alan Nemrut Kalderası, 19 Ağustos 2026 tarihli ve 33345 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 11629 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 'Nemrut Kalderası Milli Parkı' olarak ilan edildi. Karar, 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun 3’üncü maddesi uyarınca yürürlüğe girdi ve bölgenin hukuki korunmasını güçlendirdi.

Korunan alanın kapsamı ve haritaları:

Kararla birlikte milli park sınırları içerisinde toplam 4.804,61 hektarlık alan belirlendi. Milli parkın sınırları ve koordinat listesi karar metniyle kesinleştirilmiş; bölgenin hassas ekosistemini tanımlayan harita ve koordinat özet çizelgeleri yürürlüğe girdi. Bu düzenleme, krater gölleri, jeolojik oluşumlar ve doğal yaşam alanlarının korunmasını hukuki olarak teminat altına almayı amaçlıyor.

Yönetim ve uygulama:

'Nemrut Kalderası Milli Parkı'nın yönetimi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecek. Bölgenin idari uygulamalarından ise Van 14. Bölge Müdürlüğüne bağlı Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Merkez-Ahlat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği sorumlu olacak. Bu yapı, koruma, denetim ve ziyaretçi yönetimi görevlerini birlikte planlamayı hedefliyor.

Bölgeye ilişkin değerlendirmeler ve hedefler:

Milli park statüsü, Nemrut Kalderası’nın doğal ve kültürel değerlerinin korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Karar, bölgenin özgün peyzajının, krater göllerinin ve yaban hayatı habitatlarının korunmasını sağlarken, ziyaretçi yönetimi ve sürdürülebilir turizm uygulamalarının geliştirilmesine olanak verecek.

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, alınan kararın Nemrut Kalderası’nın korunması ve gelecek nesillere aktarılması bakımından büyük önem taşıdığını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve emeği geçenlere teşekkür etti. Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez de kararı Bitlis’in turizmi ve geleceği açısından tarihi bir kazanım olarak nitelendirdi ve bölgenin artık Türkiye’nin ortak doğal mirası olduğunu vurguladı.

Milli park statüsüyle birlikte Nemrut Kalderası’nda doğal kaynakların korunması, ziyaretçi trafiğinin düzenlenmesi ve bölgenin sürdürülebilir turizm anlayışıyla değerlendirilmesi yönünde uygulamaların hayata geçirilmesi bekleniyor.

BİTLİS’İN TATVAN, AHLAT VE GÜROYMAK İLÇELERİ SINIRLARINDA BULUNAN NEMRUT KALDERASI, CUMHURBAŞKANI...

BİTLİS’İN TATVAN, AHLAT VE GÜROYMAK İLÇELERİ SINIRLARINDA BULUNAN NEMRUT KALDERASI, CUMHURBAŞKANI KARARI İLE “NEMRUT KALDERASI MİLLİ PARKI” İLAN EDİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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