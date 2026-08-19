Lukaku: Kadıköy'de umut veren oyun ama fırsatlar kaçtı

Lukaku maç sonrası değerlendirmesi:

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, evinde Fransız ekibi Olympique Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Romelu Lukaku basına yaptığı açıklamada maçın kontrolünde olduklarını ve galibiyet şansları yakaladıklarını söyledi.

Lukaku, maçta ilk yarıda Lyon'un ilk girdikleri pozisyonda golü bulduğunu, ikinci yarıya hızlı başladıklarını ve hemen ardından eşitliği sağladıklarını ifade etti. Oluşturdukları fırsatları değerlendirebilseydik maçın başka bir sonuçla bitebileceğini vurguladı.

Kadıköy atmosferi ve hazır oluşu:

Lukaku, Kadıköy'deki atmosferin kendisini etkilediğini, taraftarların ortaya koyduğu desteğe teşekkür ettiğini söyledi. Stadın ambiyansının oyuncuları motive ettiğini belirterek, sezon içinde takımın performansına olumlu katkı sağladığını ifade etti.

Hazırlık durumuyla ilgili olarak Lukaku, kendisini yüzde 75 hazır hissettiğini ve antrenmanlarda daha fazlasını yaparak pozisyonunu ve yerini kazanmak istediğini aktardı. Ayrıca kısa bir dinlenme dönemi sonrası hafta sonu oynanacak önemli maça odaklanacaklarını, oradan gelecek olumlu sonuçla Lyon karşılaşmasına özgüvenle hazırlanacaklarını sözlerine ekledi.

Greenwood ve takım içi beklentiler:

Lukaku, maçta etkili bir performans sergileyen Mason Greenwood için de övgüde bulundu. Greenwood'un çok fazla şans yarattığını, çok fazla aksiyona girdiğini ve rakip kalede tehlike oluşturduğunu belirtti. Greenwood ile 17 yaşından beri tanıştığını ve 1,5 yıl birlikte çalıştıklarını hatırlatarak yeteneklerini bildiğini söyledi.

Sözlerini, oluşturdukları fırsatları daha iyi değerlendirmeleri gerektiği ve takım olarak sezonun geri kalanında benzer performansları arttırmak için çalışacakları mesajıyla tamamladı.

Fenerbahçe’nin Belçikalı forveti Romelu Lukaku, Lyon maçının ardından yaptığı açıklamada, maçı kazanabilecek şansları yakaladıklarını ama bu fırsatları değerlendiremediklerini belirtti.