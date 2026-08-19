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Avrupa kapısını açmak için Lyon'da bir galibiyet şart

Kartal, Lyon ile 1-1 biten ilk maçın ardından rövanşta kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi ve taraftarı mutlu etmeyi hedeflediklerini belirtti.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 01:37

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Avrupa kapısını açmak için Lyon'da bir galibiyet şart

Avrupa kapısını açmak için Lyon'da bir galibiyet şart

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında evinde Lyon ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından rövanş öncesi hedeflerini ve değerlendirmelerini paylaştı. Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında hem sahadaki performansı hem de yaklaşan programı değerlendirdi.

rövanş hedefi:

Kartal, rövanşa ilişkin net konuştu: "Kazanmak için gideceğiz. Orada kazanıp Şampiyonlar Ligi’ne girmek ve muhteşem taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz." İlk maçın 1-1 sona erdiğini hatırlatan teknik adam, oyuncularının Şampiyonlar Ligi seviyesinde mücadele eden bir takıma karşı iyi bir görüntü verdiğini vurguladı.

maç değerlendirmesi ve hazırlık:

Maça çok uzun süredir hazırlık yapma şansı olmadıklarını belirten Kartal, "Dün ufak taktik antrenman yapabildik. Oyuncularımla maç öncesine kadar tesislerde çok iyi görsel şekilde teorik anlamda çalıştık" diyerek sınırlı hazırlığın nedenlerini açıkladı. Karşılaşmanın atmosferinden övgüyle söz eden Kartal, taraftarların maç boyunca sunduğu desteğe teşekkür etti ve maçın favorisinin aslında stadyumdaki destek olduğunu ifade etti: "Maçın favorisi yok bence. Maçın favorisi Fenerbahçe’nin muhteşem taraftarıydı."

kadro tercihleri ve Asensio:

Kartal, oyuncu tercihleriyle ilgili soru üzerine takımındaki herkesin değerli olduğunu vurguladı. Asensio hakkında, onun da takımın önemli bir parçası olduğunu ve oyuna almanın planlar dahilinde olduğunu söyledi: "Asensio da bizim oyuncumuz. Bizim bütün oyuncularımız çok değerli, oynaması gereken oyuncuları oynattık. Asensio’yu oyuna almak da planlarımız arasındaydı."

takvim, sakatlık riski ve beklenti:

Geçtiğimiz cumartesi Ankara'da oynanan Gençlerbirliği maçına dikkat çeken Kartal, yoğun programın sürdürülebilirliği konusunda endişelerini paylaştı. "İki maç oynayabilme kapasitesine sahibiz. Bu fazlalaşırsa sahip olamayabiliriz" diyerek haftada iki maçın üzerine çıkıldığında sakatlık riskinin artabileceğini belirtti. Kartal, özellikle rakiplerin atletik yapısına karşı planlamalar yaptıklarını, maç içinde bazen ön alan baskısı tercih ettiklerini bazen ise set hücumlarıyla sonuç aradıklarını ifade etti: "Her zaman ön alan baskısı yapacağız diye bir kural yok."

Kartal ayrıca Konyaspor maçının ertelenmesine yönelik taleple ilgili olarak, başkan ve yöneticilerin konuyla ilgilendiğini ve sonucun TFF'den çıkacak karara göre şekilleneceğini sözlerine ekledi. Rövanş maçına odaklanan Kartal ve ekibi, Lyon’da galip gelerek turu geçip Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı ve taraftarı sevindirmeyi amaçlıyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Lyon ile oynayacakları rövanş maçıyla ilgili, &quot;Kazanmak...

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Lyon ile oynayacakları rövanş maçıyla ilgili, "Kazanmak için gideceğiz. Orada kazanıp Şampiyonlar Ligi’ne girmek ve muhteşem taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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