Feribot faciasında sağ kurtulan gençlerin annelerine gönderdiği son çağrılar

Feribot faciası ve ilk çağrılar:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bağlı Girne açıklarında yaşanan feribot faciasından sağ kurtulanlar arasında yer alan Sudenaz Sönmez ile arkadaşları Burak Can Keskin ve Burak Arif Kaya sonrası, feribottaki panik anlarına ait görüntüler ve cep telefonu kayıtları gün yüzüne çıktı.

Anne Selcan Sönmez verdiği ifadede, kızının feribota bindikten yaklaşık beş dakika sonra kendisini arayarak "Anne, gemi çok sallanıyor, dua et" dediğini, dakikalar sonra ise "Anne, ölüyoruz, gemi batıyor, hakkını helal et" sözleriyle helalleştiğini aktardı.

Panikten telefona düşen sözler ve ailelerin yaşadığı belirsizlik:

Sönmez, kızının tekrar aradığını ve "Anne, ölüyoruz. Gemi batıyor" dediğini anlattı. Kızının feryatları üzerine hemen kolluk kuvvetlerini ve feribot firmasını aradıklarını fakat ilk etapta kendilerine herhangi bir sorun olmadığı bilgisinin verildiğini belirtti. Kısa süre sonra gelen ikinci arama, ailenin paniğini daha da derinleştirdi.

Kızının telefonunda anlattığı görüntülerde, yolcuların kurtulma çabaları, panik ve kalabalığın içinde yaşanan boğuşma yer alıyordu. Sönmez, kızının sesini duyana kadar onun yaşadığına inanamadığını söyledi ve "Kızım çok feryat etti... 'Hakkını helal et' demesi gözümün önünden gitmiyor" diyerek yaşadığı travmayı ifade etti.

Kurtarma çabaları ve tanıklıklar:

Sönmez'in aktardığına göre, feribot hareket ettikten sonra su almaya başladı. Olay anında bir yolcunun kaptana durmasını söyleyip sahil güvenliğini aramayı düşündüğü, ardından geminin yan yattığı ve yolculuğun yaklaşık 20 dakika sürdüğü bildirildi.

Anne, Kozanlı genç Burak Arif Kaya'nın koluyla camı kırarak önce Sude'yi, ardından başkalarını çıkardığını, hamile bir kadının da kurtarıldığını anlattı. Olay sonrası kurtulanların hastaneye kaldırıldığı, serum uygulaması ve tedavilerinin yapıldığı, daha sonra otel yerleştirmesi ve ifadelerinin alınacağı bilgisinin kendilerine iletildiği belirtildi.

Sönmez, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı'nın aileyle iletişime geçtiğini ve maddi-manevi destek sağladığını, ayrıca "Uğur" adlı bir kişinin iletişim ve ihtiyaçlara yardımcı olması için yönlendirildiğini ifade etti. Anne, yaşananların kızının psikolojisini derinden etkilediğini ve tüm ailenin olayı atlatma sürecinde destek beklediğini söyledi.

Feribotta kaydedilen panik dolu çağrılar ve tanıklıklar, hem olayın boyutunu hem de kurtarma çalışmalarının önemini ortaya koyuyor. Hayatta kalanların verdiği ifadeler ve görüntüler, yaşananların detaylarının netleşmesinde belirleyici olacak.

ANNE SELCAN SÖNMEZ KIZININ YAŞADIKLARINI ANLATTI