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Eskişehir'de 47 yıl hapis cezası bulunan kişi Tepebaşı'nda yakalandı

Jandarma ekipleri, 'silahla yağma' suçundan 47 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheliyi Tepebaşı'nda yakalayıp cezaevine teslim etti.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 18:24

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Eskişehir'de 47 yıl hapis cezası bulunan kişi Tepebaşı'nda yakalandı

Eskişehir'de 47 yıl hapis cezası bulunan kişi Tepebaşı'nda yakalandı

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yürütüldü.

arama ve yakalama süreci:

Ekiplerin çalışmaları neticesinde, 'Silahla Yağma' suçundan 47 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edilen bir şahıs Tepebaşı ilçesinde yakalandı.

yasal süreç ve teslim:

Adli makamlara sevk edilen şüphelinin tutuklandığı ve Eskişehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği öğrenildi.

ESKİŞEHİR&#039;DE &#039;SİLAHLA YAĞMA&#039; SUÇUNDAN 47 YIL HAPİS CEZASI İLE ARANAN BİR ŞAHIS YAKALANDI.

ESKİŞEHİR'DE 'SİLAHLA YAĞMA' SUÇUNDAN 47 YIL HAPİS CEZASI İLE ARANAN BİR ŞAHIS YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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