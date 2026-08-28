Fethiye'de rüzgarla büyüyen yangın yerleşimleri tehdit ediyor, tahliyeler sürüyor

Fethiye'de orman yangını yerleşim sınırına ulaştı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın, bölgedeki rüzgârın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Karagedik Mahallesi yakınlarında saat 19.30 sıralarında başlayan alevler, yer yer yerleşimlere ulaştı ve bazı evlerin yanmasına neden oldu. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ve orman ekibi karadan yoğun müdahale yürütüyor.

söndürme çalışmaları ve tahliyeler:

Havanın kararması nedeniyle hava müdahalesi yapılamıyor, bu nedenle ekipler karadan iş makineleriyle ve itfaiye araçlarıyla alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. Bölgedeki ekipler ile birlikte vatandaşlar da yangınla mücadele ve tahliye çalışmalarına destek veriyor. Yerleşimlerdeki ihmallerin ve yangının evlere sıçramasının önlenmesi için kısa sürede tahliyeler gerçekleştirildi.

bölgedeki durum ve riskler:

Rüzgârın şiddeti yangının yönünü ve hızını etkiliyor; bu da söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor. Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirirken, bölgedeki vatandaşların güvenliği öncelikli tutuluyor. Alevlerin yerleşimlere ilerlemesinin durdurulması ve soğutma çalışmalarının devamı için ekiplerin sahadaki çalışmaları sürüyor.

Fethiye'de bazı evler alevlere teslim olurken, tahliye çalışmaları sürüyor