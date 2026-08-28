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Fethiye'de yangına karşı kovalarla seferberlik

Muğla'nın Fethiye ilçesi Karagedik Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınında vatandaşlar kovalarla su taşıyarak ekiplerin müdahalesine destek verdi; helikopter de görevlendirildi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 22:07

GÜNCELLEME: 28 Ağustos 2026 - 22:10

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Fethiye'de yangına karşı kovalarla seferberlik

Fethiye'de müdahale sürüyor:

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Karagedik Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. Olay, çevredeki ekiplerin hızlı müdahalesiyle karşılandı; yangına karadan ve havadan aralıksız müdahale ediliyor.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre yangın ilk olarak 19.30 civarında fark edildi ve bölgeye itfaiye, orman işletme ekipleri ile diğer müdahale birimleri sevk edildi. Yerleşim yerlerine yaklaşan alevler bazı evleri etkiledi, bu yüzden müdahale öncelikli olarak yerleşimlerin korunmasına odaklandı.

vatandaşlar el birliğiyle müdahale ediyor:

Bölge sakinleri de söndürme çalışmalarına katkı sağladı; ellerine kova alan vatandaşlar, nöbetleşe su taşıyarak alevlere karşı mücadele etti. Gönüllülerin katılımı ekiplerin çalışmasını desteklerken, bölgedeki dayanışma ve hızlı tepki dikkat çekti.

Yer ekiplerinin çalışmaları sürerken söndürme çabalarına destek için gece görüşlü yangın söndürme helikopteri de bölgeye yönlendirildi. Havadan yapılan çalışmaların, karadan yürütülen müdahalenin etkinliğini artırdığı bildirildi.

müdahale devam ediyor:

Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor; güvenlik nedeniyle bölgeye giriş çıkışlar sınırlanmış durumda. Yetkililer, yangının seyrine göre ek tedbirlerin alınabileceğini ve vatandaşların uyarılara uymasını istediklerini açıkladı.

Muğla'nın Fethiye bölgesinde devam eden söndürme çalışmaları aralıksız devam ederken, yetkililer halka güvenlik ve sabır çağrısında bulunuyor.

MUĞLA&#039;NIN FETHİYE İLÇESİNDEKİ ORMANLIK ALANDA ÇIKAN VE RÜZGARIN ŞİDDETİYLE BÜYÜYEN YANGIN...

MUĞLA'NIN FETHİYE İLÇESİNDEKİ ORMANLIK ALANDA ÇIKAN VE RÜZGARIN ŞİDDETİYLE BÜYÜYEN YANGIN, YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRAKEN, ELİNE BİR KOVA SU ALAN BÖLGEDEKİ VATANDAŞLAR DA ADETA ALEVLERİN ÜZERİNE KOŞARAK SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK VERDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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