Fidan'ın New York temasında İİT iş birliği gündemi öne çıktı

toplantının çerçevesi:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası kapsamında ABD'nin New York kentindeki temaslarını sürdürüyor. Bu çerçevede Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri İsmail Ould Cheikh Ahmed ile bir araya geldi.

görüşmenin önemi:

Karşılaşma, iki kurum arasındaki diyalog ve çok taraflı platformlarda koordinasyonun korunmasına yönelik temasların parçası olarak kayda geçti. Toplantı, Türkiye ile İİT arasındaki iş birliği gündeminin sürdürülmesine işaret etti.

New York'taki temasların devam ettiği belirtilirken, bu tür ikili görüşmelerin uluslararası meselelerde ortak tutum ve iş birliğini güçlendirme açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York’ta İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri İsmail Ould Cheikh Ahmed ile bir araya geldi.