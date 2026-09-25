Bursa'da sağlık çalışanlarının ev hayalini çalan kooperatif ağına operasyon

Operasyonun ayrıntıları:

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, ev sahibi olma vaadiyle geneli sağlık çalışanı 160 kişiyi mağdur ettikleri iddia edilen yapı ve kişiler hedef alındı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dört kooperatife eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyon kapsamında Sağlıklı Nefes Tatil Evleri Kooperatifi, Sağlıkçılar Konut Yapı Kooperatifi, Sağlıkçılar Doğanköy Yapı Kooperatifi ve Sağlıkçılar Göl Vadisi Yapı Kooperatifine müdahale edildi.

Mağduriyetin boyutu ve iddia edilen usulsüzlükler:

İddialara göre yüzlerce sağlık çalışanı yıllarca kooperatiflere ödeme yaptı ancak aynı konutların birden fazla kişiye satılması ve yeterli sayıda konut bulunmaması nedeniyle mağduriyet oluştu. Soruşturma kayıtlarına göre 5 ayrı eylemde 160 kişiden toplam 1 milyar 400 milyon TL alındığı tespit edildi.

Hesaplamalara göre mağdurların kişi başı zararı yaklaşık 15 milyon lira seviyesinde olduğu belirtiliyor. Mağdurlar, paralarını geri almak için hukuki yollara başvurdu.

Ele geçirilen deliller ve mali bulgular:

Baskınlarda kooperatif merkezlerinde aramalar yapıldı; genel kurul ve karar defterleri, para transfer belgeleri, şirket sözleşme belgeleri ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca operasyon sırasında 300 bin TL nakit para da polis tarafından alındı.

Soruşturma ve gözaltılar:

Aramalarda eski kooperatif başkanları ve yöneticileri olduğu belirtilen toplam 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında M.A, T.B., A.O.Ö., B.G., Ö.Ö., G.Ö., M.T.Ç., E.A., S.D., A.B., M.N.B. ve Y.Ç. isimleri yer alıyor.

Yurt dışına kaçtıkları belirlenen E.T.D. ve D.D. hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü, işlemler tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edilecekleri bildirildi.

Soruşturma Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmeye devam ediyor ve olayla ilgili tahkikat sürüyor.

BURSA'DA SAĞLIKÇILARI EV SAHİBİ YAPMA VAADİYLE DOLANDIRAN ŞAHISLARA DEV OPERASYON