Fırat Üniversitesi'ne açılan Yasemin Açık AR-GE merkezi: bölgesel enerjiyi ulusal hedeflere dönüştürme çağrısı

Fırat Üniversitesi'nde yeni AR-GE merkezi ve mesajın özeti:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Elazığ'da açılan Dr. Yasemin Açık AR-GE Merkezi töreninde ülkenin teknolojik hedeflerine ulaşmak için tüm ülkenin enerjisinin seferber edilmesi gerektiğini söyledi. Yılmaz, Türkiye'nin "büyük bir ülke" ve "iddialı hedeflere" sahip olduğuna dikkat çekerek, sadece birkaç ilin değil, tüm bölgelerin katkısının şart olduğunu belirtti.

Konuşmasında Fırat Üniversitesi'nin akademik ve proje başarısını öne çıkaran Yılmaz, üniversitenin URAP 2025-26 genel sıralamasında Türkiye'de 16. sırada yer aldığını, 2026 Shanghai alan sıralamasında yapay zeka alanında Türkiye ikinciliği elde ettiğini ve TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı'nın 2023 yılı 2. döneminde 785 başvuruya karşılık 403 projenin desteklenmesiyle üniversitenin Türkiye birincisi olduğunu hatırlattı.

bilim, teknoloji ve gençlere yönelik vurgu:

Yılmaz, teknoloji üretmenin bağımsızlık ve sosyal refah açısından kritik olduğunu belirterek, Prof. Dr. Yasemin Açık'ın gençlere yönelik "sadece teknoloji tüketmeyin, üretin" çağrısını destekledi. "Sadece teknoloji tüketen ülkeler dünyadaki hiyerarşide aşağılarda olmaya mahkumdurlar" sözleriyle teknoloji üretiminin stratejik önemine dikkat çekti.

Konuşmada, Fırat Üniversitesi öğrencilerinin başarısına da değinildi: TEKNOFEST'te elde edilen 9 ödül, Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan alınan birincilik ve öğrencilerin 2026 Yapay Zeka Dil Ajanları Yarışması'nda Türkiye birinciliği, merkezlerin etkisini gösteren somut örnekler olarak aktarıldı. Yılmaz, 7 gün 24 saat hizmet verecek modern çalışma koşullarına sahip bu merkezin gençlere yeni imkanlar sunacağını vurguladı.

üniversite-sanayi iş birliği ve toplumsal entegrasyon:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, üniversitelerin sadece akademik odaklı değil, aynı zamanda toplumun tüm kesimleriyle entegre çalışması gerektiğini söyledi. "Kapalı üniversitelere biz karşıyız" diyerek zihinsel duvarların kaldırılmasının önemine işaret etti ve üniversitelerin çiftçi, sivil toplum ve yerel yönetimler dahil tüm paydaşlarla iş birliği yapmasının katma değer yaratacağını belirtti.

Yılmaz, yeni merkezin sanayi ile gelişen iş birliklerine de dikkat çekti; TUSAŞ ile başlayan çalışmalar ve Seza Çimento, AGESA, Mega gibi firmalarla süregelen ortaklıkların örnek olduğunu söyledi. Bu tür bağlantıların sadece bilimsel katkı sağlamadığı, aynı zamanda bölgesel kalkınma ve katma değer üretimi açısından da kritik olduğunun altını çizdi.

araştırma yatırımları ve ticarileşme vurgusu:

Yılmaz, Türkiye'nin AR‑GE harcamalarının milli gelire oranının arttığını aktardı: son rakamın %1,46 olduğunu, çeyrek asır öncesine göre kayda değer bir artış yaşandığını, bütçenin eskiden kamu ağırlıklı iken şu anda "3/2’si"nin özel sektörden geldiğini söyledi. Bu yapının projelerin hızlı şekilde ticarileşmesine ve katma değer üretimine katkı sağladığını ifade etti.

Açılışı yapılan müstakil AR‑GE binasının araştırma ekosistemine ve milli teknoloji hamlesine katkı sunacağına inandığını belirten Yılmaz, merkezlerin hem üretime hem de gençlerin proje geliştirme kapasitesine altyapı sağladığını vurguladı. Yılmaz, devlet ve özel sektörün fırsat yaratarak gençlerin bu fırsatları değerlendirmesinin beklenmesi gerektiğini söyledi: fırsatın verilmesinin görev olduğunu, değerlendirilmesinin ise bireysel çabaya bağlı olduğunu kaydetti.

Yılmaz, Fırat Üniversitesi'nin 52 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ve Ar‑Ge ile üretim kapasitesi sayesinde daha güçlü bir kuruma dönüşeceğini ifade etti. Üniversitenin elde ettiği başarılar ve açılan bu merkezle bölgesel potansiyelin ülke hedeflerine dönüştürülmesinin amaçlandığı belirtildi.

Açılış törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş, Ejder Açıkkapı, Mahmut Rıdvan Nazırlı, MHP Elazığ milletvekili Semih Işıkver, CHP Elazığ milletvekili Gürsel, Erol, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selamnoğlu, iş insanı Prof. Dr. Yasemin Açık, Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'IN KONUŞMASI