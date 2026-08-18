Dolar 47,9311 +0,02%
Euro 55,4895 -0,04%
Bist 14.127,98 -0,03%
Altın Gram 6.765,38 -0,69%
EUR/USD 1,1577 +0,00%
Brent Petrol 91,57 +0,60%
--°

Fındık bahçesinde Anadolu Rock konseriyle hasada ritim

Ordu Altınordu Yağızlı'da fındık işçileri, Gündüz Güleryüz'ün kurduğu hoparlörle verilen Anadolu Rock mini konserinde çalışırken şarkılara eşlik etti.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 11:00

GÜNCELLEME: 18 Ağustos 2026 - 11:11

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Doruk Çetin

Fındık bahçesinde Anadolu Rock konseriyle hasada ritim

Fındık bahçesinde Anadolu Rock konseriyle hasada ritim

Ordu'nun Altınordu ilçesi Yağızlı Mahallesi'nde fındık hasadı sürerken, işçiler beklenmedik bir etkinlikle moral buldu. 47 yaşındaki Gündüz Güleryüz profesyonel ekipmanıyla kurduğu hoparlör sisteminde hem Anadolu Rock hem de Karadeniz türküleri seslendirdi; işçiler şarkılara eşlik edip oyun oynadı.

bahçede müzik ve çalışma birlikte:

Karadeniz Bölgesi'nin temel geçim kaynağı olan fındıkta hasat devam ederken, üretici ve işçiler genellikle şarkı ve türkülerle çalışma ritmini buluyor. Yağızlı'daki etkinlikte ise profesyonel bir mini konser, fındık toplama sürecini renklendirdi. Çalışanlar zaman zaman durup melodilere katıldı, bazen birlikte oyun oynanarak renkli görüntüler ortaya çıktı.

müzisyenin amacı ve repertuarı:

Gündüz Güleryüz konseri hasadı eğlenceli hale getirmek için düzenlediklerini söyledi. Güleryüz, "Kimse kuru kuruya fındık toplamak istemez. Biz de konser vererek, biten Anadolu Rock'u yeniden Ordu'dan doğdurmaya çalışıyoruz. Burada eğlencenin en mutlu anını yaşıyoruz." dedi. Kendisinin profesyonel olarak müzikle uğraştığını, albümü olduğunu ve "300 tane söz ve müziği bana ait bestem" olduğunu belirtti. Güleryüz, tarzlarının rock olduğunu ama tüm şarkıları söylediklerini ve bahçede "İşçisin sen işçi kal" modu ile uygun kıyafetlerle toplama yaptıklarını vurguladı.

Eren Arslan ise etkinliği ilk kez yaşadıklarını söyleyerek, "Normalde arıcılıkla uğraşıp kraliçe arı üretiyorum. Fındık zamanı olduğu için bahçedeyiz. Ücret ve bilet olmadan konser verildi. Sağ olsun abimiz burada kendi sistemi vardı, o şekilde fındık toplayıp eğleniyoruz." ifadelerini kullandı.

Neslihan Akay ise yaklaşık 5 yıldır Ordu'da yaşıyor ve bu yıl ilk kez hasada katıldığını belirterek, kızıyla birlikte farklı bir deneyim yaşadığını aktardı: "Bahçede fındık toplamak ayrı, bir de böyle konser olması çok ayrı, çok farklı bir deneyim oldu. Çok şaşırdık. Konser harika oldu. Ben eğlenceyi seven bir insanım, fındık toplarken bu şekilde deneyim yaşamak eğlenceli oldu."

Etkinlik, fındık hasadının sürdüğü bölgede çalışma temposuna kısa süreli bir neşe katarken, üretici ve işçiler arasında birlik ve moralin güçlenmesine katkı sağladı.

ORDU’DA FINDIK HASADI YAPAN İŞÇİLER, ALIŞILMIŞIN DIŞINDA BİR ETKİNLİKLE MORAL BULDU.

ORDU’DA FINDIK HASADI YAPAN İŞÇİLER, ALIŞILMIŞIN DIŞINDA BİR ETKİNLİKLE MORAL BULDU.

Doruk Çetin

Doruk Çetin

 Trend & Magazin Editörü

Dizi/film oyuncuları, müzik dünyası trendleri ve magazin gündemindeki renkli içerikleri hazırlayan genç editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karpuzlu sürpriz: Ekin Akkaş'ın doğum günü Bodrum'da renklendi
images

Resul Dindar Karadeniz türkülerini Erzurum sahnesinde yeniden yaşattı
images

Tavas'ta zeybek şöleni Rafet El Roman konseriyle renklendi
images

Kıraç Bekilli'de usta isimlerin eserlerini sahnede yeniden canlandırdı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir yolcu sıkıştı

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Çankırı-Ankara yolunda çarpışma: araçlar hasar gördü, herkes yara almadan kurtuldu

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası