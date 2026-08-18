Fındık bahçesinde Anadolu Rock konseriyle hasada ritim

Ordu'nun Altınordu ilçesi Yağızlı Mahallesi'nde fındık hasadı sürerken, işçiler beklenmedik bir etkinlikle moral buldu. 47 yaşındaki Gündüz Güleryüz profesyonel ekipmanıyla kurduğu hoparlör sisteminde hem Anadolu Rock hem de Karadeniz türküleri seslendirdi; işçiler şarkılara eşlik edip oyun oynadı.

bahçede müzik ve çalışma birlikte:

Karadeniz Bölgesi'nin temel geçim kaynağı olan fındıkta hasat devam ederken, üretici ve işçiler genellikle şarkı ve türkülerle çalışma ritmini buluyor. Yağızlı'daki etkinlikte ise profesyonel bir mini konser, fındık toplama sürecini renklendirdi. Çalışanlar zaman zaman durup melodilere katıldı, bazen birlikte oyun oynanarak renkli görüntüler ortaya çıktı.

müzisyenin amacı ve repertuarı:

Gündüz Güleryüz konseri hasadı eğlenceli hale getirmek için düzenlediklerini söyledi. Güleryüz, "Kimse kuru kuruya fındık toplamak istemez. Biz de konser vererek, biten Anadolu Rock'u yeniden Ordu'dan doğdurmaya çalışıyoruz. Burada eğlencenin en mutlu anını yaşıyoruz." dedi. Kendisinin profesyonel olarak müzikle uğraştığını, albümü olduğunu ve "300 tane söz ve müziği bana ait bestem" olduğunu belirtti. Güleryüz, tarzlarının rock olduğunu ama tüm şarkıları söylediklerini ve bahçede "İşçisin sen işçi kal" modu ile uygun kıyafetlerle toplama yaptıklarını vurguladı.

Eren Arslan ise etkinliği ilk kez yaşadıklarını söyleyerek, "Normalde arıcılıkla uğraşıp kraliçe arı üretiyorum. Fındık zamanı olduğu için bahçedeyiz. Ücret ve bilet olmadan konser verildi. Sağ olsun abimiz burada kendi sistemi vardı, o şekilde fındık toplayıp eğleniyoruz." ifadelerini kullandı.

Neslihan Akay ise yaklaşık 5 yıldır Ordu'da yaşıyor ve bu yıl ilk kez hasada katıldığını belirterek, kızıyla birlikte farklı bir deneyim yaşadığını aktardı: "Bahçede fındık toplamak ayrı, bir de böyle konser olması çok ayrı, çok farklı bir deneyim oldu. Çok şaşırdık. Konser harika oldu. Ben eğlenceyi seven bir insanım, fındık toplarken bu şekilde deneyim yaşamak eğlenceli oldu."

Etkinlik, fındık hasadının sürdüğü bölgede çalışma temposuna kısa süreli bir neşe katarken, üretici ve işçiler arasında birlik ve moralin güçlenmesine katkı sağladı.

ORDU’DA FINDIK HASADI YAPAN İŞÇİLER, ALIŞILMIŞIN DIŞINDA BİR ETKİNLİKLE MORAL BULDU.