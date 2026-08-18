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Kentsel yeniden inşa: vali Ünlüer yeni hükümet konağında son durumu değerlendirdi

Vali Mükerrem Ünlüer, 6 Şubat depremlerinde yıkılan eski hükümet konağı yerine Trabzon Caddesi'nde yapımı süren yeni valilik binasında inceleme yaptı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 14:02

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EDİTÖR: Aslı Han

Kentsel yeniden inşa: vali Ünlüer yeni hükümet konağında son durumu değerlendirdi

Vali Ünlüer inşaat alanında inceleme yaptı

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, yapımı devam eden yeni valilik binasında incelemelerde bulundu. Sahada yetkililerden yürütülen çalışmaların son durumu ve iş programı hakkında bilgi alındı.

yeni bina ve kapasitesi:

Eski hükümet konağının 6 Şubat depremlerinde hasar görmesi nedeniyle, yerine Trabzon Caddesi üzerinde zemin artı 3 kat olarak inşa edilen yeni valilik binasının planlandığı belirtildi. Yeni hizmet binasının toplam 16 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacağı ve Valilik birimlerinin yanı sıra farklı kamu kurumlarının da aynı çatı altında hizmet vermesinin hedeflendiği kaydedildi.

deprem güvenliği ve hizmet hedefleri:

Yetkililer, binanın modern tasarım ilkelerine ve güncel deprem yönetmeliklerine uygun olarak projelendirildiğini vurguladı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından binanın hizmete alınacağı belirtilirken, Ünlüer saha ziyaretinde uygulanan güvenlik önlemleri ve inşaat programına ilişkin notlar aldı.

İnceleme, kentin merkezi hizmet altyapısının yeniden düzenlenmesi sürecinin bir parçası olarak değerlendirildi; yerel yönetim ile koordinasyon içinde yürütülen proje, bölgedeki kamu hizmetlerinin erişilebilirliğini artırmayı amaçlıyor.

KAHRAMANMARAŞ VALİSİ MÜKERREM ÜNLÜER, YAPIMI DEVAM EDEN YENİ VALİLİK BİNASINDA İNCELEMEDE...

KAHRAMANMARAŞ VALİSİ MÜKERREM ÜNLÜER, YAPIMI DEVAM EDEN YENİ VALİLİK BİNASINDA İNCELEMEDE BULUNDU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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