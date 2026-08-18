Vatan Mahallesi yeni parkla mahalle yaşamını canlandırdı

vatan mahallesi parkı kısa sürede mahalleye kazandırıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve düzenlenen törenle açılan yeni park, mahalle sakinleri için önemli bir sosyal yaşam alanı oluşturdu. 7 bin 100 metrekarelik alanda hayata geçirilen proje; yeşil alanlar, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanı, futbol sahası ile farklı yaş gruplarına hitap eden donatılar sunuyor.

parkın fiziksel özellikleri ve donatılar:

Vatan Mahallesi Parkı, çocuklardan gençlere, ailelerden yaşlılara kadar geniş bir kullanım yelpazesine göre tasarlandı. Parkta yeşil alanlar, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanı ve futbol sahası yer alıyor. Ayrıca vatandaşların dinlenebilmesi ve aileleriyle vakit geçirebilmesi amacıyla çatılı piknik üniteleri, ahşap banklar ve çöp kutuları da bulunuyor. Bu donatılar, parkı sadece kısa süreli dinlenme alanı olmaktan çıkarıp mahalleye yeni bir sosyal merkez kimliği kazandırıyor.

çevre düzenlemesi ve cephe yenileme çalışmaları:

Park yatırımıyla eş zamanlı yürütülen düzenleme çalışmalarıyla bölgenin bütünlüklü bir estetik görünüm kazanması hedefleniyor. Şehit Mehmet Gezelge Caddesi ve 93135 No'lu Sokak üzerindeki 500 metrelik güzergahta gerçekleştirilen çalışmalarda 60 bina ile 10 işletmenin dış cephelerinde sıva ve boya onarımları yapılıyor. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla park ve çevresinin daha düzenli ve modern bir görünüme kavuşması planlanıyor.

açılış töreninde vurgulananlar:

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, törende yaptığı konuşmada, "Vatan Mahallemize çocuklarımızın oyun oynayabileceği, gençlerimizin ve ailelerimizin birlikte vakit geçirebileceği güzel bir park kazandırdık. Bu alanın mahallemizin sosyal yaşamına katkı sağlayacağına inanıyorum. Parkımız Vatan Mahallemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise, "Tüm gayretimizle çalışıyoruz. Gaziantep çok özel bir il. Gaziantep’te gerçekten harika işlere imza atılıyor. Gaziantep için, Vatan Mahallesi için şu ana kadar ne yaptıysak daha fazlasını yapacağız. Çünkü bu şehir bunu fazlasıyla hak ediyor. Gaziantep Modeli ile çok güzel bir parkı daha hayata geçirmiş olmaktan mutluyuz. Hep beraber bu hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül de Başkan Şahin’e teşekkür ederek, "Her bir vatandaşımız adına Başkanımız Fatma Şahin’e teşekkür ediyorum. Bugün burada, Vatan Mahallesi’nde çocuklarımız ve ailelerimiz için çok önemli bir park hizmete sunuldu" şeklinde konuştu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan, parkın kısa sürede tamamlandığına dikkat çekerek, "Park yapma kararı aldık. Başkanımız Fatma Şahin, bir dediğimizi iki etmedi. 3-4 ay gibi kısa bir sürede bu parkı bitirdik ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk" ifadelerini kullandı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise projenin Vatan Mahallesi için doğru ve yerinde bir çalışma olduğunu belirterek, Gaziantep Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti ve parkın mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Vatan Mahallesi Parkı resmen hizmete açıldı ve mahalle sakinlerinin kullanımı için kapılarını açtı.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR VATAN MAHALLESİ’NİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRECEK YENİ PARKI AÇTI