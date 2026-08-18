Resul Dindar Karadeniz türkülerini Erzurum sahnesinde yeniden yaşattı

Resul Dindar Erzurum'da sahne aldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, üçüncü gününde Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Resul Dindar'ı ağırladı. Festival sahnesine çıkan sanatçı, Erzurumlu müzikseverlerle geniş bir repertuar paylaştı.

Konserde öne çıkan parçalar:

Resul Dindar, konser boyunca "Sibelum", "Erzurum’un Güzelleri" ve "Ya Ben Anlatamadum" başta olmak üzere sevilen eserlerini seslendirdi. Dinleyiciler zaman zaman şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, alkış ve ritimler konser alanında coşkulu bir atmosfer oluşturdu.

Repertuar ve sahne performansı:

Karadeniz ezgilerinin yanı sıra duygusal parçalara da yer veren sanatçı, kendine özgü yorumuyla dikkat çekti. Hareketli parçaların ritmi ile duygusal eserlerin samimiyeti arasında kurduğu denge, dinleyicilerle güçlü bir bağ kurulmasını sağladı.

Konser boyunca sahne ve seyirci etkileşimi ön plandaydı; Resul Dindar'ın performansı, festival programının ruhunu yansıtarak Karadeniz müziğinin farklı yörelerinden ezgileri Erzurum sahnesine taşıdı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN ERZURUM KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ, ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE RESUL DİNDAR’I AĞIRLADI. FESTİVAL KAPSAMINDA SAHNE ALAN SANATÇI, KARADENİZ MÜZİĞİNİN SEVİLEN EZGİLERİNİ ERZURUMLU MÜZİKSEVERLERLE BULUŞTURDU.