Zonguldakspor gerede kampını tamamladı: odak gelişim ve rekabet

kamp değerlendirmesi:

Zonguldakspor Futbol Kulübü teknik direktörü Barış Şeref, Bolu'nun Gerede ilçesinde gerçekleştirilen ikinci etap kampının 10 günlük ve gelişim odaklı olduğunu belirtti. Kulüp, kampı 10 Ağustos Pazartesi günü 24 kişilik kadroyla başlatıp 18 Ağustos Salı günü 25 futbolcuyla tamamladı.

antrenman temposu ve hazırlık çalışmaları:

Şeref, kamp sürecinde uygulanan antrenman temposu ve hazırlık maçlarının önceliğinin skor değil takım gelişimi olduğunu vurguladı. Teknik ekibin hedefi, oyuncuların taktiksel oyun anlayışlarını ve fiziksel kapasitelerini yükseltmek oldu. Teknik direktörün ifadesiyle 'Skorları çok önemsemeden, gelişim odaklı bir kamp süreci geçirdik.' dedi.

kadrolama, rotasyon ve adaptasyon:

Kampa sonradan katılan futbolculara yönelik uygulanan yöntem detaylandırıldı. Şeref, yeni gelenlerin risk alınmadan, kademeli biçimde sisteme adapte edildiğini; geniş bir rotasyonla tüm oyunculara süre verildiğini aktardı. Bu yaklaşımın amaçlarından biri, sezon başında rekabetçi ve disiplinli bir ekip oluşturmak.

gelecek program:

İkinci etap kampının ardından takım iki günlük aranın ardından tekrar bir araya gelecek. Zonguldakspor, 21 Ağustos Cuma günü öğleden sonra Zonguldak'ta toplanacak ve aynı gün akşam antrenmanıyla çalışmalarına devam edecek. Barış Şeref, kamp boyunca emeği geçen tüm personele ve destekçilere teşekkür etti.

Genel olarak teknik direktörün değerlendirmesi, kampın oyuncu gelişimi, taktiksel uyum ve fiziksel hazırlık açısından verimli geçtiği yönünde oldu; hedef ise sezon başında daha güçlü ve rekabetçi bir takım ortaya koymak.

ZONGULDAKSPOR FUTBOL KULÜBÜ TEKNİK DİREKTÖRÜ BARIŞ ŞEREF, BOLU'NUN GEREDE İLÇESİNDE TAMAMLANAN 10 GÜNLÜK İKİNCİ ETAP KAMPININ GELİŞİM ODAKLI GEÇTİĞİNİ AÇIKLADI.