Dolar 47,9060 -0,04%
Euro 55,5210 +0,01%
Bist 14.127,98 -0,03%
Altın Gram 6.787,71 -0,31%
EUR/USD 1,1586 +0,08%
Brent Petrol 91,87 +0,93%
--°

Zonguldakspor gerede kampını tamamladı: odak gelişim ve rekabet

Teknik direktör Barış Şeref, Bolu Gerede'de tamamlanan 10 günlük ikinci etap kampını gelişime ve oyuncu adaptasyonuna öncelik veren yoğun bir süreç olarak anlattı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 14:01

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Zonguldakspor gerede kampını tamamladı: odak gelişim ve rekabet

kamp değerlendirmesi:

Zonguldakspor Futbol Kulübü teknik direktörü Barış Şeref, Bolu'nun Gerede ilçesinde gerçekleştirilen ikinci etap kampının 10 günlük ve gelişim odaklı olduğunu belirtti. Kulüp, kampı 10 Ağustos Pazartesi günü 24 kişilik kadroyla başlatıp 18 Ağustos Salı günü 25 futbolcuyla tamamladı.

antrenman temposu ve hazırlık çalışmaları:

Şeref, kamp sürecinde uygulanan antrenman temposu ve hazırlık maçlarının önceliğinin skor değil takım gelişimi olduğunu vurguladı. Teknik ekibin hedefi, oyuncuların taktiksel oyun anlayışlarını ve fiziksel kapasitelerini yükseltmek oldu. Teknik direktörün ifadesiyle 'Skorları çok önemsemeden, gelişim odaklı bir kamp süreci geçirdik.' dedi.

kadrolama, rotasyon ve adaptasyon:

Kampa sonradan katılan futbolculara yönelik uygulanan yöntem detaylandırıldı. Şeref, yeni gelenlerin risk alınmadan, kademeli biçimde sisteme adapte edildiğini; geniş bir rotasyonla tüm oyunculara süre verildiğini aktardı. Bu yaklaşımın amaçlarından biri, sezon başında rekabetçi ve disiplinli bir ekip oluşturmak.

gelecek program:

İkinci etap kampının ardından takım iki günlük aranın ardından tekrar bir araya gelecek. Zonguldakspor, 21 Ağustos Cuma günü öğleden sonra Zonguldak'ta toplanacak ve aynı gün akşam antrenmanıyla çalışmalarına devam edecek. Barış Şeref, kamp boyunca emeği geçen tüm personele ve destekçilere teşekkür etti.

Genel olarak teknik direktörün değerlendirmesi, kampın oyuncu gelişimi, taktiksel uyum ve fiziksel hazırlık açısından verimli geçtiği yönünde oldu; hedef ise sezon başında daha güçlü ve rekabetçi bir takım ortaya koymak.

ZONGULDAKSPOR FUTBOL KULÜBÜ TEKNİK DİREKTÖRÜ BARIŞ ŞEREF, BOLU&#039;NUN GEREDE İLÇESİNDE TAMAMLANAN 10...

ZONGULDAKSPOR FUTBOL KULÜBÜ TEKNİK DİREKTÖRÜ BARIŞ ŞEREF, BOLU'NUN GEREDE İLÇESİNDE TAMAMLANAN 10 GÜNLÜK İKİNCİ ETAP KAMPININ GELİŞİM ODAKLI GEÇTİĞİNİ AÇIKLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Güvenle Konya'ya çıkıp Lyon'da turu geçme hedefi
images

Avrupa kapısını açmak için Lyon'da bir galibiyet şart
images

Lukaku: Kadıköy'de umut veren oyun ama fırsatlar kaçtı
images

Fonseca: İstanbul gecesinde Lyon'un dayanıklılığı öne çıktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir yolcu sıkıştı

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Çankırı-Ankara yolunda çarpışma: araçlar hasar gördü, herkes yara almadan kurtuldu

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası