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Elmalı'ya 60 kişilik yeni kreş: gündüz bakımevi hizmete başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı İlçe Hizmet Binası'nda 320 metrekarelik, 3 sınıflı ve 60 öğrenci kapasiteli kreşi hizmete açtı; ön kayıtlar başladı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 14:02

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Elmalı'ya 60 kişilik yeni kreş: gündüz bakımevi hizmete başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Elmalı'ya yeni kreş

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik kapsamında Antalya ve ilçelerinde sürdürdüğü hizmetlerine bir yenisini ekleyerek Elmalı İlçe Hizmet Binası yerleşkesinde yeni bir çocuk kreşi ve gündüz bakımevini hizmete açtı. Kurumun Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından işletilecek merkez, bölgedeki ailelerin talebine cevap vermeyi amaçlıyor.

tesis özellikleri:

Elmalı'daki yeni kreş, 3 sınıf düzeninde planlanmış olup toplam 60 öğrenci kapasiteli olarak tasarlandı. Tesisin kullanım alanı 320 metrekare olup, içerisinde yemekhane ve oyun odası gibi çocukların günlük ihtiyaçlarını karşılayacak bölümler yer alıyor. Çocukların sağlığı ve güvenliği ön planda tutularak gerekli hazırlıklar titizlikle tamamlandı.

Kreş, 4-6 yaş aralığındaki çocuklara yönelik eğitim ve bakım sunacak şekilde düzenlendi ve 2026-2027 eğitim öğretim yılında tam kapasiteyle hizmet vermeye hazırlanıyor.

kayıt süreci ve veli değerlendirmeleri:

Elmalı Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi Sorumlusu Defne Çalışır, yeni dönem için ön kayıt sürecinin başladığını belirterek, 'Elmalı kreşimiz 60 öğrenci kapasiteli olup üç sınıfımız bulunmaktadır. 4-6 yaş aralığında öğrencilerimize eğitim veriyoruz. Yeni dönem için ön kayıt sürecimiz başladı. Kayıt yaptırmak veya bilgi almak isteyen tüm vatandaşlarımızı Elmalı kreşimize bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

Açılıştan memnuniyet duyan veliler de hizmeti olumlu buldu. Öğrenci velisi Avni Güler Güçlü, ilçenin böyle bir tesise ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, öğretmenlerin ilgisi, kreşin donanımı ve yemekhanenin hijyeninden dolayı memnuniyetini dile getirdi; ayrıca öğretmen-öğrenci oranının iyi planlandığını belirtti ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Yeni kreş, ilçede çalışan ve çocuklarına güvenli bakım arayan aileler için önemli bir seçenek sunarken, belediye tarafından sağlanan imkanların bölgeye erişilebilir hizmetler olarak genişletilmesinin örneğini oluşturuyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SOSYAL BELEDİYECİLİK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ANTALYA VE İLÇELERİNDE...

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SOSYAL BELEDİYECİLİK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ANTALYA VE İLÇELERİNDE KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİNİN SAYISINI ARTTIRMAYA DEVAM EDİYOR. ELMALI İLÇE HİZMET BİNASI YERLEŞKESİNDE HİZMETE AÇILAN 3 SINIFLI 60 ÖĞRENCİ KAPASİTELİ KREŞ, YENİ DÖNEMDE TAM KAPASİTE HİZMET VERMEYE HAZIRLANIYOR.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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