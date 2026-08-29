Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Galatasaray ile Göztepe arasında temkinli başlangıç

Trendyol Süper Lig 3. haftasında Galatasaray ile Göztepe arasındaki mücadelede ilk 15 dakika golsüz geçti; iki takım da gol arayışını sürdürüyor.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 21:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Galatasaray ile Göztepe arasında temkinli başlangıç

Galatasaray ile Göztepe arasında temkinli başlangıç

Trendyol Süper Lig 3. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası 0-0 skorla geçildi ve gol sesi çıkmadı.

maçın ilk bölümünde öne çıkanlar:

Her iki ekip de temkinli bir başlangıç yaptı; topa sahip olma dengeli görünürken, maçın ilk çeyreğinde net gol pozisyonu oluşmadı. Ev sahibi takım sahada inisiyatifi ele geçirmek için denemeler yaparken, konuk ekip daha kontrollü savunma kurgusuyla karşılık verdi.

ileriye dönük beklentiler:

Maçın ilerleyen dakikalarında tempo artabilir; takımlar hücum varyasyonlarını çoğaltarak gol arayışına yönelecektir. Şu an için skor Galatasaray 0 - Göztepe 0 ve mücadele devam ediyor.

TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 3. HAFTASINDA GALATASARAY, SAHASINDA GÖZTEPE İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN...

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 3. HAFTASINDA GALATASARAY, SAHASINDA GÖZTEPE İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN 15 DAKİKASI GOLSÜZ EŞİTLİKLE GEÇİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

mardin 1969 spor ile vanspor fk sahada paylaştı
images

Buruk: ligin lideriyiz, U23 kuralı işleri zorluyor
images

Gardi: Leao transferi aylar sürdü, Galatasaray hücum hattını güçlendirdi
images

Göztepe'de Stoilov: Galatasaray karşısında puanla ayrılmayı hak ediyorduk

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

mardin 1969 spor ile vanspor fk sahada paylaştı

Gaziantep'te geceyi aydınlatan şimşekler kısa sürede sağanağa dönüştü

Buruk: ligin lideriyiz, U23 kuralı işleri zorluyor

Gardi: Leao transferi aylar sürdü, Galatasaray hücum hattını güçlendirdi

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler