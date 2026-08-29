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Galatasaray'da ilk yarı dengeyle tamamlandı: Göztepe 1-1

Trendyol Süper Lig 3. haftasında Galatasaray ile Göztepe'nin RAMS Park'ta oynanan karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 sonuçlandı; goller Miroshi ve Davinson Sanchez'ten geldi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 22:43

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 22:50

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Galatasaray'da ilk yarı dengeyle tamamlandı: Göztepe 1-1

maç özeti

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ev sahibi Galatasaray ile Göztepe arasında oynanan mücadelede ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmanın ilk 45 dakikası, her iki takımın da etkili ataklarına sahne oldu ve goller karşılıklı geldi.

ilk yarıda öne çıkan anlar:

12. dakikada sol kanattan Jakobs'un ortasında savunmanın kafa vuruşuyla uzaklaştırdığı top ceza sahası dışı sağ çaprazda Sara'nın önünde kaldı; bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

16. dakikada sol taraftan Janderson'un kullandığı uzun taçta Malcom Bokele'nin altıpas üzerindeki kafa vuruşunu kaleci Jankat Yılmaz köşeden kornere çeldi. Aynı dakikada Efkan Bekiroğlu'nun sağ köşe vuruşunu takip eden atakta Andre Henrique'nin ön direkteki kafa vuruşu sonrası arka direkte topla buluşan Novatus Miroshi topu ağlara göndererek Göztepe'yi öne geçirdi: 0-1.

32. dakikada Sallai'nin ortasında ceza sahası içerisine gelen topta Sara'nın gelişine vuruşu yandan auta çıktı. Bir dakika sonra, 33. dakikada Sallai'nin kullandığı serbest vuruşta Richard Akonnor'un ters kafa vuruşu sonrası top Davinson Sanchez'e çarparak kaleci Gugeshashvili'nin solundan ağlarla buluştu ve skor 1-1'e geldi.

45. dakikada Sallai'nin pasında sağ çaprazda topla buluşan Victor Osimhen'in vuruşunu kaleci Gugeshaskvili kurtararak ilk yarının son önemli müdahalesini yaptı.

kadrolar, hakemler ve notlar:

Stat: RAMS Park
Hakemler: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora Özkara

Galatasaray: Jankat Yılmaz, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Merio Lemina, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen
Yedekler: Uğurcan Çakır, Leroy Sane, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Wilfried Singo, Arda Ünyay
Teknik Direktör: Okan Buruk

Göztepe: Luka Gugeshaskvili, Taha Altıkardeş, Malcom Bokele, Ege Yıldırım, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney, Novatus Miroshi, Richard Akonnor, Efkan Bekiroğlu, Andre Henrique, Janderson
Yedekler: Arda Özçimen, Şamil Öztürk, Alex Matos, Juan, Bekir Böke, Ogün Bayrak, Sinclair Armstrong
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Goller: Davinson Sanchez (dk. 33) (Galatasaray), Miroshi (dk. 16) (Göztepe)

Sarı kart: Andre Henrique (Göztepe)

İlk yarı boyunca her iki takım da gol yollarında etkin olduğu bölümler gösterdi; ikinci yarıda tempo ve savunma dengeleri maçın yönünü belirleyecek.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 3. HAFTASINDA GALATASARAY, GÖZTEPE’Yİ KONUK EDİYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 3. HAFTASINDA GALATASARAY, GÖZTEPE’Yİ KONUK EDİYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI 1-1 BERABERLİKLE SONUÇLANDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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