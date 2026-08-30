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Galatasaray'ın hücum hattına Portekiz dokunuşu: Rafael Leao transferi

Galatasaray, Milan'dan Rafael Leao'yu 38 milyon Euro'ya transfer etti; 27 yaşındaki oyuncu 4 yıllık sözleşme imzaladı ve takımın 7. Portekizlisi oldu.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 13:48

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Galatasaray'ın hücum hattına Portekiz dokunuşu: Rafael Leao transferi

Galatasaray'ın hücum hattına Portekiz dokunuşu

Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibi Milan'da forma giyen Rafael Leao'yu kadrosuna katarak sezon öncesi transferlerini sürdürdü. Kulübüne ödenecek bonservis bedeli 38 milyon Euro olarak açıklandı ve oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı. 27 yaşındaki futbolcu, takımda beklenen hücum dinamizmini artırmak için transfer edildi.

Transferin finansal ve sözleşme boyutu:

Galatasaray, Leao için belirlenen bonservis ödemesiyle önemli bir yatırım yaptı. Kulüple yapılan anlaşma 4 yıl sürecek şekilde düzenlenirken, bu süre içinde oyuncudan hem sportif katkı hem de piyasa değeri anlamında geri dönüş bekleniyor. Transferin maliyeti ve sözleşme süresi, takımın orta vadeli planlamasında önem taşıyor.

Portekizli mirası ve forma tercihi:

Rafael Leao, Galatasaray tarihindeki 7. Portekizli futbolcu oldu ve kulübün toplamda 219. yabancı oyuncusu olarak kayıtlara geçti. Sarı-kırmızılılarda daha önce Abel Xavier, Fernando Meira, Bruma, Josue Pesqueira, Gedson Fernandes ve Sergio Oliveira gibi Portekizli isimler forma giymişti. Leao, takımda 27 numaralı formayı taşıyacak.

Teknik heyet ve taraftarlar, Leao'dan gelecek katkıyı hücum zenginliği ve maç içi hız açısından önemserken, yönetim bu transferle kadro derinliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Önümüzdeki dönemde oyuncunun takıma adaptasyonu ve saha içi rolü takip edilecek.

GALATASARAY’IN YENİ TRANSFERİ 27 YAŞINDAKİ FUTBOLCU RAFAEL LEAO, SARI-KIRMIZILILARIN TARİHİNDEKİ...

GALATASARAY’IN YENİ TRANSFERİ 27 YAŞINDAKİ FUTBOLCU RAFAEL LEAO, SARI-KIRMIZILILARIN TARİHİNDEKİ 7. PORTEKİZLİ FUTBOLCU OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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