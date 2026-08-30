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Göztepe'de alarm: sezonun ilk üç haftasında galibiyet yok

Göztepe, Galatasaray'a 3-2 yenilerek sezonun ilk üç maçında galibiyet çıkaramadı; kulüp maç sonrası hakem Mehmet Türkmen'e sosyal medyadan tepki gösterdi.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 14:09

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Göztepe'de alarm: sezonun ilk üç haftasında galibiyet yok

Göztepe deplasmanda 3-2 mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe, deplasmanda Galatasaray ile karşılaştı ve öne geçmesine rağmen maçı 3-2 kaybederek sahadan ayrıldı. İzmir temsilcisi, sezonun ilk üç haftasında henüz galibiyet alamadı; haftalar 1-3 arasında takım bir beraberlik ve iki mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

maçın dönüm anları:

Göztepe karşılaşmada üstünlüğü ele geçirse de bu avantajını koruyamadı ve rakibin dönüşüne engel olamadı. Karşılaşmanın skorunu belirleyen anlarda hem savunma zaafları hem de rakip Galatasaray'ın etkili hücum organizasyonları öne çıktı. Maç skoru 3-2 olarak tescil edildi.

sosyal medya tepkisi ve sezon karşılaştırması:

Karşılaşma sonrası Göztepe, resmi sosyal medya hesaplarından maçın hakemi Mehmet Türkmen'in yönetimine tepki gösterdi; kulübün paylaşımında "Her sene aynı komedi. Mehmet Türkmen şirin hakem" ifadelerine yer verildi. Taraftarlar da hakem kararlarını eleştiren paylaşımlar yaptı.

Bu sezon Göztepe, geçen sezonun başlangıcının gerisinde kaldı. Kulübün 2025-26 sezonunun ilk üç haftasında elde ettiği 2 galibiyet ve 1 beraberlik performansının aksine, bu sezon ilk üç haftada 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alındı. Geçen sezon ilk üç haftada takım kalesini gole kapatıp rakip fileleri 5 kez havalandırırken, bu sezon aynı süreçte 7 gol yiyip 5 gol kaydedildi; bu da teknik direktör Stanimir Stoilov ve öğrencilerinin hem puan hem savunma açısından geride olduğunu gösteriyor.

Göztepe için önümüzdeki haftalar, hem savunma düzenini toparlamak hem de sezondaki galibiyet hasretini sonlandırmak açısından belirleyici olacak.

GÖZTEPE’NİN 3 PUAN HASRETİ SÜRÜYOR

GÖZTEPE’NİN 3 PUAN HASRETİ SÜRÜYOR

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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