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kırıkkale'de kesinleşmiş cezaları bulunan iki kişi cezaevine teslim edildi

Kırıkkale'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç.Y. ve E.Y., Asayiş Şube ekiplerince yakalanıp işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 01:08

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EDİTÖR: Murat Öztürk

kırıkkale'de kesinleşmiş cezaları bulunan iki kişi cezaevine teslim edildi

kırıkkale'de yürütülen operasyon:

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü tespit edilip yakalandı.

yakalanan hükümlülerin durumu:

Operasyonda M.Ç.Y., "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla; E.Y. ise "hırsızlık" suçundan verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasıyla yakalandı.

işlemler ve teslim:

Her iki hükümlü de emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili ceza infaz kurumuna teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma ve yasal prosedürler Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülüyor.

&quot;HIRSIZLIK&quot; SUÇUNDAN 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI BULUNAN E.Y.

"HIRSIZLIK" SUÇUNDAN 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI BULUNAN E.Y.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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