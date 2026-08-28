kırıkkale'de kesinleşmiş cezaları bulunan iki kişi cezaevine teslim edildi

kırıkkale'de yürütülen operasyon:

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü tespit edilip yakalandı.

yakalanan hükümlülerin durumu:

Operasyonda M.Ç.Y., "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla; E.Y. ise "hırsızlık" suçundan verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasıyla yakalandı.

işlemler ve teslim:

Her iki hükümlü de emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili ceza infaz kurumuna teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma ve yasal prosedürler Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülüyor.

"HIRSIZLIK" SUÇUNDAN 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI BULUNAN E.Y.