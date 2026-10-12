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Gazhane caddesi'nde hafta sonu başlayan asfalt çalışması iki günde tamamlandı

Düzce Belediyesi, Gazhane Caddesi'nde hafta sonu başlatılan 800 metrelik asfalt serimini planlanan sürede tamamladı; Dr. Faruk Özlü emeğe teşekkür etti.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 16:35

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EDİTÖR: Aslı Han

Gazhane caddesi'nde hafta sonu başlayan asfalt çalışması iki günde tamamlandı

Gazhane caddesi'ndeki asfalt çalışması tamamlandı

Düzce Belediyesi tarafından Gazhane Caddesi'nin 800 metrelik bölümünde hafta sonu başlatılan asfalt serim çalışması tamamlandı. Çalışma Cumartesi günü başlayıp yeni hafta öncesinde sona erdi.

Çalışmanın kapsamı ve süre:

Belediye ekipleri, 800 metrelik bölümde asfalt serimi gerçekleştirdi. Çalışma planlandığı sürede tamamlandı ve ekipler hafta sonu boyunca yoğun mesai yürüttü.

Başkanın değerlendirmesi:

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, çalışmaların planlanan sürede tamamlandığını belirterek gece ve gündüz görev yapan belediye personeline emekleri için teşekkür etti.

DÜZCE’DE GAZHANE CADDESİ’NDE HAFTA SONU BAŞLATILAN 800 METRELİK ASFALT SERİM ÇALIŞMASI TAMAMLANDI....

DÜZCE’DE GAZHANE CADDESİ’NDE HAFTA SONU BAŞLATILAN 800 METRELİK ASFALT SERİM ÇALIŞMASI TAMAMLANDI. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, ÇALIŞMALARIN YENİ HAFTAYA YETİŞTİRİLDİĞİNİ AÇIKLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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