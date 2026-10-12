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Kuşadası'nda mahalle yollarında kapsamlı yenileme tamamlandı

Kuşadası'nda Karaova'da 12 bin metrekarelik kilit parke çalışması tamamlandı, Yavansu'da 2 bin 500 metrekarelik yeni yol projesi başlatıldı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 17:14

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EDİTÖR: Aslı Han

Kuşadası'nda mahalle yollarında kapsamlı yenileme tamamlandı

Kuşadası'nda yol çalışmaları hız kazandı:

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve merkeze uzak mahallelerde yürüttükleri altyapı ve yol yenileme çalışmalarını yeni haftaya hızlı bir şekilde taşımaya devam ediyor. Belediye hizmet seferberliği, Başkan Ömer Günel döneminde başlatılan hedeflere uygun şekilde, Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş yönetiminde sürdürülüyor.

Karaova'da tamamlanan çalışma:

Karaova Mahallesi Zitur Sitesi çevresinde yürütülen kilit parke taşı döşeme işi tamamlandı. Ekiplerin söküm, zemin hazırlığı ve döşeme aşamalarını içeren çalışma kapsamında 12 bin metrekare alana kilit parke taşı kaplaması yapıldı; uygulama, mahalle ulaşımını ve cadde konforunu artırmayı hedefliyor.

Başlatılan ve planlanan projeler:

Aynı ekipler Yavansu Mahallesi 4118 Sokak'ta yeni yol projesine başladı; proje sahası 2 bin 500 metrekare olarak belirlendi ve kısa sürede temel çalışmaların tamamlanması planlanıyor. Ayrıca Alacamescit Mahallesi Sönmez Sokak'ta eskiyen zemin sökülecek ve yerine kilit parke taşı döşenecek. Fen İşleri Müdürlüğü, program dahilinde ilerleyerek mahallelerde güvenli, modern ve turizm odaklı ulaşım altyapısı sağlamayı amaçlıyor.

KUŞADASI’NDA KARAOVA MAHALLESİ’NDE 12 BİN METREKARELİK KİLİT PARKE TAŞI DÖŞEME ÇALIŞMASI...

KUŞADASI’NDA KARAOVA MAHALLESİ’NDE 12 BİN METREKARELİK KİLİT PARKE TAŞI DÖŞEME ÇALIŞMASI TAMAMLANIRKEN, YAVANSU MAHALLESİ’NDE 2 BİN 500 METREKARELİK YENİ YOL PROJESİ BAŞLATILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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