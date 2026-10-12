Kumluca'da sel riskini azaltacak Üleşik Deresi projesinde yüzde 20 tamamlandı

Kapsam ve mevcut durum:

Antalya'nın Kumluca ilçesi Kum Mahallesi'nde yürütülen Üleşik Deresi Projesinin yüzde 20'si tamamlandı. Proje kapsamında şu ana kadar 750 metre kanal inşa edildi ve kanal üzerine iki ayrı köprü yapıldı. Toplam maliyetin 400 milyon lira olarak öngörüldüğü projeye şimdiye kadar 130 milyon lira harcandı.

Projenin hedefleri ve teknik ayrıntılar:

Tamamlandığında dere boyunca kenarları taş duvarla güçlendirilmiş 5 bin 500 metrelik kanal açılacak ve kanal üzerinde toplam 18 köprü bulunacak. Proje, dağlardan gelen sel sularını Kasapçayırı, Karşıyaka ve Kum mahallelerinden geçirerek Beykonak Mahallesi sahilindeki Akmaz Deresi ağzına yönlendirip denize ulaştırmayı amaçlıyor.

Akmaz Deresi ağzına yapılan mendirek çalışmasıyla, özellikle fırtınalı havalarda denizde oluşan dalgaların geri tepme yapması engellenecek; böylece sel suları rahatlıkla denize dökülebilecek.

İlerleme, etkiler ve takvim:

Üleşik Deresi yıllardır taşkınlara neden oluyor ve örtü altı tarımda milyonlarca liralık zarara yol açıyordu. DSİ'nin yürüttüğü çalışmalar tamamlandığında seralarda oluşan zararların önüne geçilmesi hedefleniyor. Projenin yaklaşık 1 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

Yerinde inceleme ve yetkililerin açıklamaları:

Çalışmaları yerinde inceleyen Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, 'İlçemiz sınırları içinden geçerek denize dökülen Üleşik Deresi deniz ile buluşmuyor. Sel suları seraların arasına dağılıyordu. Deniz ile buluşamayan sel suları geçtiğimiz yıllarda örtü altı tarıma büyük zarar veriyordu. Çiftçilerimiz bu yüzden mağduriyetler yaşıyordu. Artık DSİ'nin yaptığı çalışmalar sayesinde Üleşik Deresi deniz ile buluşuyor. Bundan sonra sel suları seralara zarar vermeyecek. Kasapçayırı, Karşıyaka ve Kum mahallelerinden geçen Üleşik Deresi Beykonak Mahallemizdeki Akmaz Deresi'nden denize dökülecek. Akmaz Deresi'nin ağzına yapılan mendirek ile özellikle fırtınalı havalarda denizde oluşan dalgalar yüzünden geri tepme yaşanmayacak. Sel suları rahat bir şekilde denize dökülebilecek. Çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.

KUM MAHALLESİ'NDE DAĞLARDAN GELECEK SEL SULARINI DENİZLE BULUŞTURAN ÜLEŞİK DERESİ PROJESİ'NİN, YÜZDE 20’LİK KISMI TAMAMLANDI.