Gaziantep milletvekilini bıçaklayan zanlı adliyede: 'çok pişmanım'

Olay ve sevk:

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik bıçaklı saldırıda şüpheli olarak gözaltına alınan ve daha sonra teslim olan CHP Oğuzeli eski ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş ile olaya karıştığı belirtilen diğer dört zanlı, emniyette tamamlanan yasal işlemler ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin açıklamaları:

Sevk sırasında basın mensuplarının sorularına cevap veren Seydi Ahmet Keleş, "Çok pişmanım, vekil benim arkadaşım. Beni çok tahrik etti. Çok pişmanım, bilerek yapmadım. Yaşadığına çok seviniyorum" ifadelerini kullandı. Zanlının pişmanlık vurgusu dikkat çekti.

Olayın nedeni:

Edinilen bilgilere göre Keleş, emniyetteki ifadesinde olayın Yeni Parti Oğuzeli ilçe başkanlığının başka bir isme verilmesi nedeniyle aralarında başlayan husumetten kaynaklandığını belirtti. Sevk işlemleri sırasında adliye çevresinde yol güvenlik önlemleri alındı.

MİLLETVEKİLİ MELİH MERİÇ'İ BIÇAKLAYAN SEYDİ AHMET KELEŞ VE DİĞER 4 ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ