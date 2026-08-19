Dolar 47,9435 0,00%
Euro 56,1179 +0,21%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.015,46 +0,13%
EUR/USD 1,1682 +0,00%
Brent Petrol 92,28 +0,72%
--°

Gaziantep milletvekilini bıçaklayan zanlı adliyede: 'çok pişmanım'

Melih Meriç'i bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş ile dört zanlı adliyeye sevk edildi; Keleş pişman olduğunu ve vekilin hayatta olmasına sevindiğini söyledi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 13:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Gaziantep milletvekilini bıçaklayan zanlı adliyede: 'çok pişmanım'

Olay ve sevk:

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik bıçaklı saldırıda şüpheli olarak gözaltına alınan ve daha sonra teslim olan CHP Oğuzeli eski ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş ile olaya karıştığı belirtilen diğer dört zanlı, emniyette tamamlanan yasal işlemler ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin açıklamaları:

Sevk sırasında basın mensuplarının sorularına cevap veren Seydi Ahmet Keleş, "Çok pişmanım, vekil benim arkadaşım. Beni çok tahrik etti. Çok pişmanım, bilerek yapmadım. Yaşadığına çok seviniyorum" ifadelerini kullandı. Zanlının pişmanlık vurgusu dikkat çekti.

Olayın nedeni:

Edinilen bilgilere göre Keleş, emniyetteki ifadesinde olayın Yeni Parti Oğuzeli ilçe başkanlığının başka bir isme verilmesi nedeniyle aralarında başlayan husumetten kaynaklandığını belirtti. Sevk işlemleri sırasında adliye çevresinde yol güvenlik önlemleri alındı.

MİLLETVEKİLİ MELİH MERİÇ&#039;İ BIÇAKLAYAN SEYDİ AHMET KELEŞ VE DİĞER 4 ZANLI ADLİYEYE SEVK...

MİLLETVEKİLİ MELİH MERİÇ'İ BIÇAKLAYAN SEYDİ AHMET KELEŞ VE DİĞER 4 ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bul...
images

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı
images

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı
images

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi