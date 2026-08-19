İncirliova Belediyespor'un yeni hedefi 3. Lig: hazırlıklar sahada başladı

Geçtiğimiz sezon Aydın Süper Amatör Lig'deki başarısıyla Profesyonelliğe Geçiş Ligi'ne (PGL) yükselen İncirliova Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına resmen start verdi. Kırmızı-beyazlı ekip, ilk antrenmanını İncirliova Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadı'nda gerçekleştirdi ve çalışmalar teknik ekip gözetiminde sürdü.

hazırlıklar ve transferler:

Takımın saha çalışmaları Antrenör Ali Hakan Mert yönetiminde yürütülürken, sezon başında yapılan transferlerle kadro derinliği artırıldı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre bu sezonun öncelikli hedefi 3. Lig olarak belirlendi. İlk antrenmanda yerel yöneticiler de takımı yalnız bırakmadı; İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ile İncirliova Belediyespor Kulübü Başkanı Hasan Ceylan ve yönetim kurulu üyeleri takımın yanında oldu.

kulübün mesajı:

Kulübün "Yeni Sezon, Yeni Hedefler" başlıklı açıklamasında, takımın Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde mücadele edeceği ve hazırlıkların Teknik Direktör Ali Hakan Mert önderliğinde devam edeceği vurgulandı. Açıklamada, sezonun ilçeye ve taraftarlara fair-play ruhu içinde, mücadele ve zaferlerle dolu geçmesi temenni edildi; hocaya, teknik ekibe ve futbolculara başarı dileğinde bulunuldu. Kulüp yönetimi, İncirliova Belediyespor'a olan inancını yineleyerek taraftarlardan desteğin önemine dikkat çekti.

Yeni sezon başlangıcında yapılan bu ilk adım, kulübün sportif hedeflerini ve şehirde yarattığı beklentiyi somut hale getirirken, PGL'deki mücadelede hedeflenen 3. Lig için erken hazırlıkların önemini ortaya koyuyor.

PROFESYONELLİĞE GEÇİŞ LİGİ (PGL) EKİPLERİNDEN OLAN İNCİRLİOVA BELEDİYESPOR YENİ SEZON İÇİN HAZIRLIK ÇALIŞMALARINA BAŞLARKEN, TRANSFERLERLE KADROSUNU GÜÇLENDİREN KIRMIZI-BEYAZLI EKİBİN BU SEZON Kİ HEDEFİ İSE 3. LİG OLARAK BELİRLENDİ.