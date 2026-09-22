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Gaziantep'te akşam yolculuğu kaza ile sonlandı: otomobil koyun sürüsüne daldı

Gaziantep'in Araban ilçesi yakınlarında akşam saatlerinde 27 RP 218 plakalı otomobil bir koyun sürüsüne çarptı; sürücü yaralandı, çok sayıda koyun telef oldu.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 22:52

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gaziantep'te akşam yolculuğu kaza ile sonlandı: otomobil koyun sürüsüne daldı

kaza ve olay yeri:

Gaziantep'in Araban ilçesi kırsal Köklüce Mahallesi yakınlarında akşam karanlığında bir trafik kazası meydana geldi. İddialara göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 27 RP 218 plakalı otomobil, yoldan geçen koyun sürüsünün arasına daldı. Olayda otomobilde ciddi hasar oluşurken, sürücü yaralandı ve bölgeye ihbar yapıldı.

sürücü ve hayvanların durumu:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazada otomobilin çarptığı onlarca koyunun telef olduğu bildirildi. Kazanın akşam karanlığında meydana gelmesi, araç ve hayvan sürüleri için görünürlüğü azaltan bir etken olarak öne çıkıyor.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri, çevrede yeni bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı ve olayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın kesin nedenine ilişkin çalışmaların jandarma tarafından sürdürüldüğü ifade edildi.

Olay, kırsal kesimde sürü ve araç trafiğinin kesiştiği noktaların risk taşıdığını, özellikle akşam saatlerinde alınacak basit önlemlerin kazaları azaltabileceğini hatırlatıyor. Yetkililer ve jandarma soruşturma sonuçlarını kamuoyu ile paylaşacak.

GAZİANTEP’TE OTOMOBİL KOYUN SÜRÜSÜNE DALDI: SÜRÜCÜ YARALANDI, ÇOK SAYIDA KOYUN TELEF OLDU

GAZİANTEP’TE OTOMOBİL KOYUN SÜRÜSÜNE DALDI: SÜRÜCÜ YARALANDI, ÇOK SAYIDA KOYUN TELEF OLDU

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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