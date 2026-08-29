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Gaziantep’te Gece Gündüz restoranında çıkan yangın cep telefonu görüntülerine yansıdı, söndürüldü

Gaziantep’te Gece Gündüz restoranında sabah çıkan yangın, 30 personel ve 14 araçla müdahale edilerek söndürüldü; cep telefonu görüntüleri mevcut.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 10:53

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gaziantep’te Gece Gündüz restoranında çıkan yangın cep telefonu görüntülerine yansıdı, söndürüldü

Gaziantep’te Gece Gündüz restoranında yangın söndürüldü

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Bey Mahallesi’ndeki Gece Gündüz adlı restoranda sabah erken saatlerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.

itfaiye müdahalesi:

Olay yerine sevk edilen ekipler, yangına müdahale etmek için kısa sürede çalışma başlattı. Müdahale kapsamında toplam 30 personel ve 14 itfaiye aracı görev aldı. Ekipler alevleri söndürdükten sonra, yangının tamamen kontrol altına alınması için yer yer soğutma çalışmaları yürüttü. İhbarın 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla yapıldığı belirtildi.

görüntüler ve hasar:

Yangının ilk anları cep telefonu kamerasına yansıdı; görüntülerde alevlerin restoranı sardığı görülüyor. Söndürme işleminin ardından restoranın iç kısmında büyük çapta maddi hasar oluştu ve mekanın içi küle döndü. Olayda yaralanma olmadığı bildirildi. Yangının çıkış nedeni ve süreçle ilgili soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP&#039;TE BİR RESTORANDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ İLE...

GAZİANTEP'TE BİR RESTORANDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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