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Gaziantep'te iki kamyon bozuk ve tarihi değiştirilmiş cips ile şekerleme ele geçirildi

Gaziantep'te zabıta ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, son kullanma tarihi değiştirilmiş ve bozulmuş yaklaşık 2 kamyon cips ile şekerlemeye el koydu.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 09:42

GÜNCELLEME: 26 Eylül 2026 - 09:49

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gaziantep'te iki kamyon bozuk ve tarihi değiştirilmiş cips ile şekerleme ele geçirildi

Gaziantep'te iki kamyon bozuk ve tarihi değiştirilmiş cips ile şekerleme ele geçirildi

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir gıda işletmesine yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Denetim, tüketici sağlığını tehdit edebilecek uygulamaların tespit edilmesi amacıyla yapıldı.

denetimde tespit edilenler:

Ekipler, inceleme sırasında paketlerin üzerine son kullanma tarihlerinin değiştirildiğini, bazı ürünlere gerçeğe aykırı tarih basıldığını ve çok sayıda ürünün bozulduğunu belirledi. Bulgular arasında özellikle cips ve yumuşak şekerlemeler yer aldı.

el koyma ve uygulanan işlem:

Denetim sonunda işletmeye cezai işlem uygulandı ve soruşturma kapsamında yaklaşık 2 kamyon dolusu bozuk, tarihi değiştirilmiş ve tarihi geçmiş ürüne el konuldu. Yetkililer, tüketicilerin benzer risklere karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

GAZİANTEP&#039;TE BOZULMUŞ, TARİHİ GEÇMİŞ VE DEĞİŞTİRİLMİŞ 2 KAMYON CİPS VE ŞEKERLEME ELE...

GAZİANTEP'TE BOZULMUŞ, TARİHİ GEÇMİŞ VE DEĞİŞTİRİLMİŞ 2 KAMYON CİPS VE ŞEKERLEME ELE GEÇİRİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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