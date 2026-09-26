Trabzonspor’da yeni üçlü gol yükünü devraldı

Trabzonspor’un golcü geleneği değişen isimlere rağmen devam ediyor

Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor’un hücum hattı personel değiştirirken, gol üretme alışkanlığı sürüyor. 2025-2026 sezonunda Paul Onuachu, Felipe Augusto ve Ernest Muçi üçlüsü toplam 46 gol atarak takımın 60 gollük performansına büyük katkı sağladı. 2026-2027 sezonunun ilk 6 haftasında ise Muhamed Salah, Noah Saviolo ve Paul Onuachu’dan oluşan yeni üçlü aynı çizgiyi sürdürüyor.

Geçen sezonun üretken üçlüsünün bilançosu:

2025-2026 sezonunda Onuachu 22, Felipe Augusto 13 ve Ernest Muçi 11 gol kaydetti. Bu üç oyuncunun toplam 46 golü, bordo-mavililerin sezon boyu attığı 60 golün yüzde 76.7'sini oluşturdu ve hücum hattının ne kadar belirleyici olduğunu gösterdi.

Yeni sezonda benzer bir yoğunlaşma var:

2026-2027 sezonunda geride kalan 6 haftada Muhamed Salah 7, Noah Saviolo 2 ve Paul Onuachu 2 golle toplam 11 gole ulaştı. Trabzonspor ligde kaydettiği 13 golün 11'ine bu üç oyuncu tarafından imza atıldı; bu da gollerin yüzde 84.6'sına denk geliyor.

Bu performans, bordo-mavililerin gol yükünü üst düzey forvetlere havale etme eğilimini gözler önüne seriyor. Takımın skor üretiminde üçlünün payının yüksek olması, hem avantaj (net bitiricilik) hem de risk (rotasyon veya sakatlık durumunda darbe alma) barındırıyor.

Lig genelinde Trabzonspor’un üçlüsü, Fenerbahçe’nin Vedat Muriqi (6), Mason Greenwood (4) ve Matteo Guendouzi (1) ile birlikte 11 gollük üretimle zirvede yer alıyor; Fenerbahçe toplam 16 golünün yüzde 68.8'ini bu üç oyuncudan aldı. Amedspor’un Gift Orban, Dia Saba ve Yira Sor üçlüsü de 11 golle dikkat çekiyor (takımın 14 golünün yüzde 78.6'sı).

Beşiktaş’ta Dusan Vlahovic, Vaclav Cerny ve İlhan Fakılı üçlüsü 9 golde kalırken (takım 14 gol; yüzde 64.3); Galatasaray’da Victor Osimhen 6, Gabriel Sara 2 ve Yunus Akgün 1 ile toplam 9 gole ulaştı (takım 13 gol; yüzde 69.2).

Trabzonspor için önümüzdeki dönemde dikkat edilmesi gereken nokta, üçlünün yükünü dengeli dağıtıp sakatlık veya form düşüşlerine karşı alternatif üretmek olacak. Ancak mevcut veriler, takımın golcü geleneğinin isim değişse de korunabildiğini ortaya koyuyor.

TRABZONSPOR’DA HÜCUM HATTI DEĞİŞTİ, GOLCÜ KİMLİĞİ DEĞİŞMEDİ. GEÇTİĞİMİZ SEZON PAUL ONUACHU, FELİPE AUGUSTO VE ERNEST MUCİ İLE SKOR ÜRETEN BORDO-MAVİLİLER, YENİ SEZONDA MOHAMED SALAH, NOAH SAVİOLO VE PAUL ONUACHU’DAN OLUŞAN YENİ HÜCUM ÜÇLÜSÜYLE ZİRVEDE YOLUNA DEVAM EDİYOR