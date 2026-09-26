Şanlıurfa merkezli yasa dışı bahis ağı çöktü: 27 tutuklama

Operasyonun ayrıntıları:

Şanlıurfa merkezli yürütülen soruşturma kapsamında polis, Ankara, Antalya, Balıkesir ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler toplam 49 kişiyi gözaltına aldı; adliyeye sevk edilen zanlılardan 27'si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 22 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

yasal dayanak ve soruşturmanın kapsamı:

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, MASAK verilerine göre şüphelilerin banka hesaplarında toplam 3 milyar 915 milyon lira işlem hacmi tespit edildi. Soruşturma kapsamında 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Türk Ceza Kanunu'nun 220 (suç işlemek amacıyla örgüt kurma) ile 282 (suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama) maddeleri esas alındı.

ele geçirilenler ve idari tedbirler:

Adres aramalarında 2 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 35 kartuş ve 339 bin 455 lira nakit para ele geçirildi. Ayrıca yaklaşık 12 milyon 750 bin lira değerindeki 9 araç ve 3 taşınmaza, şüphelilerin banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına el konuldu. Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis oynatmakla bağlantılı olduğu belirlenen 25 internet sitesine erişimin engellenmesine karar verildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda toplanan delillerin değerlendirilmesi ve el konulan hesap ile varlıklara ilişkin incelemeler sürüyor.

Yasadışı bahis operasyonuna 27 tutuklama