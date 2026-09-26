İstanbul kültür yolu: miras, müzik ve mutfağın buluşması

Festival açılışı ve hedefleri:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki açılış konuşmasında İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki programını ve amaçlarını anlattı. Ersoy, festivalin kültürel mirası yaşatma ve yerel sanat üretimini destekleme işlevine vurgu yaptı.

Programın, sanatın farklı dallarını ve kuşakları bir araya getirecek şekilde kurgulandığını söyleyen Ersoy, festivalin doğduğu şehirde altıncı kez düzenlendiğini ve her yıl daha kapsamlı hale geldiğini belirtti. Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu mirası yaşatan Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı sanatçılarımıza, yaşayan insan hazinelerimize sahneyi teslim ediyoruz."

Ersoy, festivalin kapsamı, süresi ve ziyaretçi sayısına dikkat çekerek Türkiye Kültür Yolu Festivali'ni dünyadaki benzer etkinlikler arasında ön plana çıkardı.

Programın öne çıkanları:

Festival, şehir genelinde 23 farklı mekân ve 50'den fazla noktada gerçekleşen etkinliklerle sanatseverleri buluşturuyor. Toplamda 400’den fazla etkinlik planlanırken, programda 40 konser, 15 sergi ve yerleştirme etkinliği yer alıyor.

Ana sahnede yer alacak isimler arasında Özcan Deniz, Oğuzhan Koç, Murat Boz, Kıraç, Simge, Poizi, Bengü, Ceza ve Bayhan sayıldı. Ayrıca dinleti, söyleşi, modern dans, müzikal ve tiyatro temsilleri; çocuklara özel etkinlikler ve yetişkinlerle çocuklara yönelik atölyeler programda bulunuyor. Bakan Ersoy, "Sözün özü 400’den fazla etkinlikle bir kez daha yok yok diyeceğimiz bir festival başladı" dedi.

Uluslararası sanat ve sergiler:

Uluslararası program kapsamında Royal Filarmoni ve Ulusal Arap Orkestrası konserleri ile Stanislavski ve Nemiroviç-Dançenko Bale Topluluğu'nun ilk kez Türkiye'ye gelmesi öne çıkıyor. Piyanist ve besteci Büşra Kayıkçı'nın yeni projesi "Beyond Walls" ve Yann Arthus-Bertrand'ın üretiminden seçkiler içeren "Bir Bakışın Mirası Legacy" sergisi festival programında yer alıyor.

Açılışta Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde gezdiği üç sergiyi anlattı: "Üç Ressam" (Alaeddin Aksoy, Mehmet Güleryüz, Komet), "Renklerin Sureti" ve ASELSAN'ın "İleri Dönüşen Bir Gelecek Vizyonu" sergisi. ASELSAN sergisi, işlevini tamamlamış elektronik ve endüstriyel atıkların uluslararası sanatçı yorumlarıyla yeniden biçimlendirildiğini ve çevre hassasiyetine vurgu yaptığını gösteriyor.

Gastronomi ve şehir rotaları:

Festivalin gastronomi ayağında 200’den fazla lezzet noktası ve beş ayrı rota belirlenmiş durumda. Bakan Ersoy, İstanbul'un Michelin seçkisinde 86 restoranı bulunduğunu hatırlattı ve Mastercard Ekonomi Enstitüsü'nün Seyahat Trendleri 2025 Raporu'na atıfla İstanbul'un önemli bir gastronomi destinasyonu olduğunu vurguladı.

Hazırlanan rotalar şunlar: Beyoğlu-Galata-Karaköy, Tarihi Yarımada-Fatih, Beşiktaş-İstinye Boğaz hattı, Kanlıca-Beykoz-Şile ve Kadıköy-Moda. Ersoy, "Rahatlıkla söyleyebilirim ki İstanbul’un tadı herkesin damağında kalacak" dedi.

Sanat ve vicdani duruş:

Ersoy, Filistin'de yaşananlara dair sesini yükselten sanatçılara yönelik baskılara dikkat çekti ve bu sanatçıların vicdani sorumluluğunu vurgulayarak destek açıkladı. Bakan, sanatçıların hedef gösterilmesine tepki göstererek, "Tarih onurlu duruşunuzu kaydetmiştir" sözleriyle dayanışma mesajı verdi.

Festivalin genel vizyonunu özetleyen Ersoy, etkinliğin Türkiye'nin kültürel değerlerini, geleneklerini ve yerel sanat üretimini görünür kılma misyonuna sahip olduğunu; geleneksel el sanatlarından müziğe, mutfaktan tarihe kadar farklı unsurları sahneye taşıyacaklarını belirtti.

Gelecek planları:

Bu yıl etkinliklere 26 şehir ev sahipliği yaparken, Bakan Ersoy 2027'de Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ'ın festivale katılacağını açıkladı. Böylece festivalin şehir sayısı 32'ye ulaşacak.

Kapanışta Ersoy tüm İstanbulluları festivale davet ederek, programın farklı yaş ve ilgi gruplarına hitap edecek biçimde hazırlandığını yineledi ve katılıma çağırdı.

AÇILIŞ VESİLESİYLE ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ’NDE ÜÇ SERGİYİ GEZDİĞİNİ BELİRTEN ERSOY, BİRBİRİNDEN DEĞERLİ ÇALIŞMALARIN ZİYARETÇİLERİ BEKLEDİĞİNİ SÖYLEDİ.