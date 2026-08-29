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Susurluk'ta kül olan alan fidanla yeniden yeşillendirilecek

Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki temmuz yangınında zarar gören alanda, saha temizliği tamamlanıp toprak hazırlığı sonrası fidan dikimi planlanıyor.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 16:49

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Susurluk'ta kül olan alan fidanla yeniden yeşillendirilecek

yeniden ağaçlandırma çalışmaları:

Balıkesir'in Susurluk ilçesi Yıldız Mahallesi'nde temmuz ayında çıkan orman yangınında zarar gören alanda, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü öncülüğünde toparlanma çalışmaları sürüyor.

saha temizliği ve ürünlerin değerlendirilmesi:

Ekipler, yangından etkilenen sahada temizlik yapıyor; zarar gören ağaçların sahadan çıkarılması tamamlanıyor. Çalışmalar Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü teknik personelinin kontrolünde yürütülürken, orman işletmeciliğinde uygulanan güncel standartlara uyuluyor ve elde edilen orman ürünlerinin ülke ekonomisine en yüksek katkıyı sağlayacak biçimde değerlendirilmesine özen gösteriliyor.

iş gücü ve iş birliği:

Çalışmalara, Orman Genel Müdürlüğü ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılan hükümlüler de destek veriyor. Saha temizliği, teknik personel gözetiminde ve belirlenen kurallar çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

gelecek planı ve hedef:

Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından alanda arazi hazırlığı ve toprak işlemesi yapılacak. Mevsim şartlarının uygun hale gelmesiyle birlikte sahaya fidan dikimi ve tohum ekimi gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yürütülecek çalışmalarla yangından etkilenen ormanlık alanın yeniden yeşillendirilerek orman ekosistemine kazandırılması hedefleniyor.

SUSURLUK’TA YANGINDAN ETKİLENEN ORMANLIK ALAN YENİDEN YEŞİLLENDİRİLECEK

SUSURLUK’TA YANGINDAN ETKİLENEN ORMANLIK ALAN YENİDEN YEŞİLLENDİRİLECEK

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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