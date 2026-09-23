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Gazze'de yeni saldırılarda beş kişi yaşamını yitirdi

Gazze'de Al Mawasi, Deyr el-Belah ve Bureij'e yapılan saldırılarda beş kişi öldü; Filistin Sağlık Bakanlığı son can kaybı ve yaralı sayılarını açıkladı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 21:14

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gazze'de yeni saldırılarda beş kişi yaşamını yitirdi

Gazze'de yeni saldırılarda beş kişi yaşamını yitirdi:

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına düzenlediği hava ve kara saldırılarında en az beş kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olaylarla eş zamanlı olarak Birleşmiş Milletler'deki oturumda İsrail'e yönelik tepkiler ve salonu terk eden İsrailliler tartışılırken, Gazze'de sivil kayıpların devam ettiği aktarıldı.

Saldırıların hedefleri ve can kayıpları:

Filistinli kaynaklar, Han Yunus kenti yakınlarındaki Al Mawasi bölgesinde sivil bir aracın hedef alındığını ve saldırıda Osama Ebu Khater ile Muhammed Ebu Alwan'ın öldüğünü, iki kişinin de yaralandığını açıkladı. Ayrıca Deyr el-Belah kentine yönelik ayrı bir saldırıda iki kişinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi. Bureij Mülteci Kampı'nda ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan bir kadının tedavi gördüğü sırada hayatını kaybettiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı verileri ve zaman çizelgesi:

Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 1.402'ye, yaralı sayısının ise 4.881'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık ayrıca, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının 73.922 ve yaralı sayısının 174.995 olduğunu bildirdi.

Yaşananlar, insani durumun ciddiyetini koruduğunu ve sivillerin hedef alınmasının beraberinde yarattığı acının sürdüğünü gösteriyor. Uluslararası tartışmalar ve BM oturumları, sahadaki saldırıların devam ettiği dönemde olayların gündemde kalmasına rağmen pratik bir değişiklik yaratmadığına dair değerlendirmeleri beraberinde getiriyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 5 kişi hayatını...

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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