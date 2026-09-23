aile ve komşularının düzenlediği temsili düğünde Elif'in hayali gerçek oldu

Burdur'da temsili düğünle unutulmaz bir akşam yaşandı

Burdur merkezinde düzenlenen, aile ve yakın çevresinin organize ettiği temsili düğünde 28 yaşındaki Elif Aydemir gelinlik giyerek gecenin başrolüne oturdu. Genç kız için süslenen araçlarla oluşturulan konvoyda polis ekipleri eskortluk yaptı; sirenler ve alkışlar arasında ilerleyen kortej, çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.

konvoy ve tören:

Elif'in olduğu araç şehir merkezinde ilerlerken konvoydaki araçların oluşturduğu hareketlilik ve polis eskortunun verdiği tören havası dikkat çekti. Konvoyun ardından hazırlanan düğün alanına geçildi ve burada temsili nikah töreni düzenlendi. Gelinlik içindeki Elif'in yüzündeki mutluluk, alana gelen yakınlarının desteğiyle daha da belirginleşti. Gecenin ilerleyen dakikalarında müzik eşliğinde eğlence devam etti; davetliler genç kızın sevincine ortak oldu.

baba-kızın ilk dansı ve duygusal anlar:

Programın en duygu dolu anı, baba-kızın ilk dansı oldu. Babasının elini tutarak dans eden Elif'in mutluluğu, salondaki birçok kişiyi göz yaşına boğdu. Aile bireyleri ve yakınları, bu anlarda hem gurur hem de sevinç yaşadıklarını belirtti.

Gelin Elif Aydemir, düğün için çok heyecanlı olduğunu ve uzun süredir bu anı beklediğini söyledi. Babası Muhammed Aydemir organizasyona katkıda bulunanlara teşekkür ederek şunları dile getirdi: "Başta muhtarımız olmak üzere sonsuz teşekkür ederiz. Elif kızımız yaşında hayali yoktu ama bu durumu duyunca çok mutlu oldu. 3 gündür doğru düzgün uyumuyor. 2 gündür sabahları erkenden kalkıyor, gelinlik giyeceği için. Anlatılmaz bir duygu bizim için de öyle, kızımız için de öyle. Çok mutluyuz çok sevinçliyiz"

Anne Gülbahar Aydemir ise duygularını, "Çok mutluyuz, bu duygu tarifsiz. Bizim burada başkasının düğün olmuştu. Düğünde kızımız gelin çiçeğini kaptı ve çok mutlu oldu. Sonrasında muhtarım Elif’e düğün yapmak istedi. Elif de bu haberi duyunca çok mutlu oldu" sözleriyle paylaştı.

yerel destek ve ücretsiz organizasyon vurgusu:

Menderes Mahallesi Muhtarı Onur Hoşafçı organizasyon hakkında, "Özel kardeşimize böyle bir organizasyon yaptık. Çok duyguluyuz. 2 hafta öncesinde burada bir düğünde kardeşimizi gelinin yanında oynarken görmüştüm. Daha sonrasında babasına sorduğumuzda olumlu bir yanıt geldi. Bu durumu da bu şekilde değerlendirdik. Bunun için de çok gururluyuz. En çok da gururlu olduğumuz nokta burada olan her şeyin ücretsiz olması. Bu durum beni daha çok gururlandırdı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Gecede aile, arkadaşlar ve mahalle sakinleri Elif'in hayalini gerçeğe dönüştürmenin sevincini yaşadı; fotoğraf çekimleri, müzik ve dansla süren kutlama, genç kızın ve yakınlarının hafızasında unutulmaz bir gece bıraktı.

BABASI MUHAMMED AYDEMİR, ELİF AYDEMİ VE ANNE GÜLBAHAR AYDEMİR