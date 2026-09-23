T-26 tünelinde zincirleme kaza: bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı

T-26 tünelinde zincirleme kaza

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, T-26 Tüneli içinde iki tır ile bir kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay, saat 18.45 sıralarında Artvin-Erzurum kara yolunda gerçekleşti.

Kaza nasıl oldu:

Edinilen bilgiye göre, Erzurum yönünden Artvin istikametine seyir halinde olan kamyoneti kullanan İbrahim Y. (51) idaresindeki 61 ACS 565 plakalı kamyonetin kasasından sarkan malzeme, tünel içinde karşı yönden gelen iki tıra çarptı. Çarpışmaya karışan tır plakaları 96 AU 247 ve 56 AB 823 olarak kaydedildi.

Müdahale ve soruşturma:

Çarpışma sonucu 56 AB 823 plakalı tırın sürücüsü, İran uyruklu Nadir Meyranver olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı; yaralılar daha sonra hastaneye kaldırıldı. Kazada kamyonet sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve olayın oluş nedeni ile varsa ihmallerin tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.

ARTVİN’İN YUSUFELİ İLÇESİNDE TÜNEL İÇİNDE İKİ TIR İLE BİR KAMYONETİN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI.