Arsuz'da mahalleyi tedirgin eden ev yangını: 2'si çocuk 4 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

Arsuz'ta ev yangını söndürüldü

Hatay'ın Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi'nde bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı ve yangını söndürdü.

Müdahale ve etkilenenler:

Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişi tespit edildi. Söz konusu kişiler, tedbir amacıyla sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı:

Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.

HATAY’IN ARSUZ İLÇESİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGINDA, 2’Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENEREK HASTANEYE KALDIRILDI.