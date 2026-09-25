Papa 14. Leo'nin Fransa ziyareti: etik ve barış öncelikli mesajlar

Papa 14. Leo Fransa'da: ziyaretin ana hatları

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Fransa'ya gerçekleştirdiği dört günlük resmi ziyaret kapsamında Orly Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından karşılandı ve daha sonra Elysee Sarayı'nda görüşme yaptı. Ziyaret boyunca Papa, hükümet yetkilileri, sivil toplum temsilcileri ve diplomatik misyon üyelerine hitap ederek savaşlar, nükleer silahlanma, Orta Doğu'daki çatışmalar, yaşam hakkı, laiklik ve yapay zekâ gibi konularda mesajlar verdi.

Bu ziyaret, Papa 16. Benedict'in Eylül 2008'deki temasından bu yana Vatikan liderinin Fransa'ya gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olarak kayda geçti.

Başlangıç ve diplomasi çağrısı:

Papa 14. Leo, dünya genelindeki artan çatışmalara dikkat çekerek, nükleer silahların varlığının güvenliği sağladığı düşüncesini yanlış olarak nitelendirdi. Bunun giderek kontrolü zorlaşan yeni bir silahlanma yarışını tetiklediğini söyleyen Papa, silahlanma yarışının durdurulması, mevcut silahların azaltılması ve nükleer silahların yasaklanması yönünde somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca etkili denetimler eşliğinde silahsızlanma süreçlerinin yürütülmesini istedi.

Papa, savaşın kaçınılmaz görülmemesi gerektiğini belirterek diyalog ve diplomasinin yorulmadan teşvik edilmesi çağrısında bulundu ve Fransa'dan Avrupa'da barış, diplomasi ve çok taraflılığın korunması yönünde aktif rol oynamasını istedi.

Orta Doğu ve yaşam hakkı:

Orta Doğu'ya ilişkin değerlendirmesinde Papa, Fransa ile Katolik Kilisesi arasındaki uzun süreli iş birliğine ve bölgedeki Doğu Hristiyanlarına yönelik desteğe vurgu yaptı. 2021'de kurulan Doğu Okulları Fonu aracılığıyla 260'tan fazla eğitim kurumuna destek sağlandığını anımsatan Papa, bölgedeki halkların çektiği acılara dikkat çekti ve bunun, bir tutum değişikliğini zorunlu kıldığını belirtti.

Papa 14. Leo, yaşam hakkının korunmasını diğer insan haklarının vazgeçilmez temeli olarak tanımladı ve çatışmalardan etkilenen herkes için empati ve adalet çağrısı yaptı.

Biyoetik, laiklik ve yapay zekâ uyarısı:

Bilim ve teknolojinin insan onurundan bağımsız şekilde kullanılmasının tehlikelerine işaret eden Papa, genetik müdahaleler, taşıyıcı annelik, insan organı ticareti ve 'programlanmış ölüm' gibi uygulamaların kar odaklı girişimlere dönüşme riski taşıdığı uyarısında bulundu. Bu sözlerin Fransa'da süren ötenazi ve yardımlı ölüm tartışmalarıyla örtüştüğü görüldü.

Laiklik tartışmalarına da değinen Papa, inancıyla kamusal hayata katılan Hristiyanların birer tehdit olarak görülmemesi gerektiğini, gerçek laikliğin dini kamusal alandan dışlamak değil, devlet ile dini kurumların diyalog kurmasını sağlamak olduğunu vurguladı ve Katolik okullarının eğitim sistemindeki yerini savundu.

Yapay zekâya ilişkin en çarpıcı uyarılardan biri, teknolojik gelişmeler karşısında insanı merkeze alan bir yaklaşım gerekliliğiydi. Papa, 'Eğer günlük hayatımızı istila eden ve şekillendiren 'makine cennetinde' insanlığımızı kaybetmekten kaçınmak istiyorsak etik muhakeme konusunda acil bir eğitime ihtiyaç var' diyerek, etik eğitimin aciliyetine dikkat çekti. Gerçek bir özgür toplumun tek tip düşünce dayatmaması, farklı vicdanların korunması ve etik diyaloğun güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Papa'nın barış çağrısını destekleyerek Fransa'nın uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı'ndan yana olduğunu belirtti. Macron, yapay zekânın insanın 'hizmetkarı olması, efendisi olmaması' gerektiğini söyledi.

Papa 14. Leo'nun Fransa ziyareti 28 Eylül'e kadar sürecek; Paris temaslarının ardından Lourdes ve Metz kentlerine yapacağı ziyaretler bekleniyor.

KATOLİKLERİN RUHANİ LİDERİ VE VATİKAN DEVLET BAŞKANI PAPA 14. LEO, FRANSA ZİYARETİ SIRASINDA YAPAY ZEKAYA KARŞI UYARIDA BULUNARAK, "GÜNLÜK HAYATIMIZI İSTİLA EDEN VE ŞEKİLLENDİREN MAKİNE CENNETİNDE İNSANLIĞIMIZI KAYBETMEKTEN KAÇINMAK İSTİYORSAK ETİK MUHAKEME KONUSUNDA ACİL BİR EĞİTİME İHTİYAÇ VAR" DEDİ.