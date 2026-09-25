Dolar 48,9556 +0,01%
Euro 55,8414 +0,30%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.806,27 +0,61%
EUR/USD 1,1400 +0,17%
Brent Petrol 96,63 -3,58%
--°

Hayrabolu'da trafikte güvenlik seferberliği: motosikletlere kapsamlı kontrol

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde trafik ekipleri, Alpullu Caddesi'ndeki kontrolde ruhsat, ehliyet, plaka, muayene, sigorta ve kask denetimi yaptı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 17:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Hayrabolu'da trafikte güvenlik seferberliği: motosikletlere kapsamlı kontrol

Hayrabolu ilçesinde motosiklet denetimi

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

uygulamanın ayrıntıları:

Alpullu Caddesi üzerinde kurulan kontrol noktasında ekipler, sürücü ve araç belgelerini inceledi. Yapılan kontrollerde ruhsat, ehliyet, plaka, muayene, trafik sigortası ve kask denetimi yapıldı.

ihlaller ve uyarılar:

Kurallara uymayan sürücülere ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli yasal işlemler uygulandı. Emniyet yetkilileri, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını ve özellikle kask takma konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.

denetimlerin devamı:

Yetkililer, denetimlerin ilçenin farklı noktalarında belirli aralıklarla sürdürüleceğini bildirdi.

TEKİRDAĞ&#039;IN HAYRABOLU İLÇESİNDE, İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ...

TEKİRDAĞ'IN HAYRABOLU İLÇESİNDE, İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ EKİPLERİ TARAFINDAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Alanya'da zincirleme kaza: otomobil önce yayaya çarpıp durağa daldı
images

Edirne'de dijital bahis ağına büyük darbe: 274 milyonluk işlemler ve 13 tutuklam...
images

Zincirleme kaza Menteşe'de üç araçta maddi hasar oluştu
images

Karaman'da gıda güvenliğini hedef alan operasyonda çok sayıda etiketsiz ürün ele...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Alanya'da zincirleme kaza: otomobil önce yayaya çarpıp durağa daldı

Malatya'da her branşa hitap eden kapsamlı spor tesisleri açılıyor

Edirne'de dijital bahis ağına büyük darbe: 274 milyonluk işlemler ve 13 tutuklama

Zincirleme kaza Menteşe'de üç araçta maddi hasar oluştu

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı