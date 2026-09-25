Hayrabolu'da trafikte güvenlik seferberliği: motosikletlere kapsamlı kontrol

Hayrabolu ilçesinde motosiklet denetimi
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
uygulamanın ayrıntıları:
Alpullu Caddesi üzerinde kurulan kontrol noktasında ekipler, sürücü ve araç belgelerini inceledi. Yapılan kontrollerde ruhsat, ehliyet, plaka, muayene, trafik sigortası ve kask denetimi yapıldı.
ihlaller ve uyarılar:
Kurallara uymayan sürücülere ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli yasal işlemler uygulandı. Emniyet yetkilileri, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını ve özellikle kask takma konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.
denetimlerin devamı:
Yetkililer, denetimlerin ilçenin farklı noktalarında belirli aralıklarla sürdürüleceğini bildirdi.
TEKİRDAĞ'IN HAYRABOLU İLÇESİNDE, İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ EKİPLERİ TARAFINDAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
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