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Gelecek vadeden Sinopspor U14, Kuzey Cup'ta gurur veren ikincilik

Sinopspor U14, Sinop'taki Kuzey Cup'ı ikincilikle tamamladı; finalde Ogur Atletik Akademi'ye 3-0 yenilen ekip, 2014 doğumlu 8 oyuncuyla umut verdi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 16:32

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Gelecek vadeden Sinopspor U14, Kuzey Cup'ta gurur veren ikincilik

Gelecek vadeden Sinopspor U14, Kuzey Cup'ta gurur veren ikincilik

Sinopspor U14 Takımı, ev sahibi olarak katıldığı Kuzey Cup turnuvasını ikincilikle tamamladı. Turnuva boyunca sergiledikleri oyun ve mücadele ile dikkat çeken gençler, finalde Silivri merkezli Ogur Atletik Akademi ile karşılaştı.

Final karşılaşmasının özeti:

Final maçında rakibine 3-0 mağlup olan Sinopspor U14, turnuvayı ikinci olarak bitirdi. Sonucun ötesinde, turnuva boyunca gösterilen disiplin ve takım oyunu, genç futbolcuların gelişimi açısından olumlu sinyaller verdi.

Kulüp değerlendirmesi ve gelecek perspektifi:

Kadrosunda 8 oyuncusu 2014 doğumlu olan Sinopspor U14'ün elde ettiği ikincilik, kulüp camiasında memnuniyetle karşılandı. Kulüpten yapılan açıklamada, turnuva sürecinde takıma destek veren velilere ve teknik heyete teşekkür edilirken, verilen desteğin genç oyuncuların gelişimindeki önemi vurgulandı.

Turnuva performansı, kısa vadeli sonuçların ötesinde altyapının sürekliliğine dair olumlu bir göstergedir. Sinopspor U14 için bu tür organizasyonlar, hem rekabet deneyimi kazandırmak hem de oyuncuların teknik ve mental gelişimini ölçmek açısından önemli bir fırsat sunuyor.

SİNOPSPOR U14 TAKIMI, SİNOP’TA DÜZENLENEN KUZEY CUP TURNUVASINI İKİNCİ SIRADA TAMAMLADI.

SİNOPSPOR U14 TAKIMI, SİNOP’TA DÜZENLENEN KUZEY CUP TURNUVASINI İKİNCİ SIRADA TAMAMLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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