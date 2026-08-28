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Turgutlu'da 2 bin çocuk yazı spor ve sanatla geçirdi

Turgutlu Belediyespor'un yaz kurslarında, Ekrem Gürel, Atatürk ve Mimar Ferdi Zeyrek merkezlerinde 16 branşta eğitim gören yaklaşık 2 bin çocuk sertifika aldı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 16:21

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Turgutlu'da 2 bin çocuk yazı spor ve sanatla geçirdi

Turgutlu'da yaz kursları tamamlandı

Turgutlu Belediyespor tarafından düzenlenen Yaz Spor ve Kültür Sanat Kursları sona erdi. Ekrem Gürel Kültür Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi ve Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi'nde yürütülen programlarda yaklaşık 2 bin çocuk, 16 farklı branşta eğitim aldı.

Sertifika töreni ve katılımcılar:

Kursların tamamlanmasının ardından Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi'nde düzenlenen törene Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Maliz ve Evren Erbaş Ser ile Turgutlu Belediyespor Asbaşkanı Emrah Kanık katıldı. Tören boyunca kursları başarıyla tamamlayan çocuklara sertifikaları protokol tarafından verildi; çocukların sevincine aileleri de ortak oldu.

Eğitmenlere teşekkür ve belediyenin hedefi:

Programda emeği geçen eğitmenler, antrenörler ve belediye personeline teşekkür edildi. Başkan Çetin Akın, çocukların yaz tatilini verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmanın önemine değinerek şu ifadeleri kullandı: "Yazı dolu dolu geçirdik. Belediyespor bünyemizde düzenlediğimiz Yaz Spor ve Kültür Sanat Kurslarımızı tamamlayan çocuklarımız için sertifika törenimizi gerçekleştirdik. Bu yaz; 3 farklı merkezimizde, 16 farklı branşta yaklaşık 2 bin çocuğumuzu sporun, kültürün ve sanatın farklı alanlarıyla buluşturduk."

Akın, başta eğitmenler ve antrenörler olmak üzere kursların gerçekleşmesinde görev alan tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, sertifika alan çocukları kutladı ve "Çocuklarımız için çalışmaya, Turgutlu'nun geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz" sözleriyle belediyenin hedefini yineledi.

TURGUTLU BELEDİYESİ BÜNYESİNDE DÜZENLENEN YAZ SPOR VE KÜLTÜR SANAT KURSLARI TAMAMLANDI. 3 FARKLI...

TURGUTLU BELEDİYESİ BÜNYESİNDE DÜZENLENEN YAZ SPOR VE KÜLTÜR SANAT KURSLARI TAMAMLANDI. 3 FARKLI MERKEZDE 16 BRANŞTA EĞİTİM ALAN YAKLAŞIK 2 BİN ÇOCUK, DÜZENLENEN TÖRENLE SERTİFİKALARINI ALDI. ÇOCUKLARIN MUTLULUĞUNA AİLELERİ DE ORTAK OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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