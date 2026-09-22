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Genç milliler Ukrayna sınavı öncesi Ümraniye'de hazırlandı

Ümit Milli Takım, Egemen Korkmaz yönetiminde Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda aday kadrodaki tüm oyuncularla Ukrayna maçı için hazırlıklarını sürdürdü.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 22:59

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Genç milliler Ukrayna sınavı öncesi Ümraniye'de hazırlandı

hazırlıklar:

Ümit Milli Takım, 26 Eylül Cumartesi günü Macaristan'ın Miskolc kentinde oynanacak Ukrayna maçı öncesi çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Egemen Korkmaz idaresinde gerçekleştirilen antrenmana aday kadrodaki tüm oyuncular katıldı ve hazırlıklar Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda devam etti.

antrenmandan notlar:

Çalışma, maç takvimi göz önünde bulundurularak planlı bir şekilde yapıldı; takım sahada bir araya gelerek maç öncesi uyumunu pekiştirdi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay da antrenmanı yerinde takip etti. Ümit Milliler, hazırlıklarını yarın yine aynı sahada gerçekleştirecek antrenmanla sürdürecek.

gruptaki durum:

2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Ümit Milli Takım, Hırvatistan, Macaristan, Litvanya ve Ukrayna ile mücadele ediyor. Ukrayna ve Macaristan maçlarının aday kadrosu şu isimlerden oluşuyor.

aday kadro:

Kaleci: Jankat Yılmaz (Galatasaray), Deniz Ertaş (Konyaspor), Serhat Öztaşdelen (Kocaelispor)

Defans: Ayberk Karapo (Kasımpaşa), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Hamza Güreler (Başakşehir), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Yasin Özcan (Beşiktaş), Deniz Emre Ofli (Karlsruher SC)

Orta saha: Yunus Emre Konak (Lincoln City), Baran Ali Gezek (Alanyaspor), Emirhan Boz (Kasımpaşa), Emirhan İlkhan (Torino), İsak Vural (Pisa), İzzet Çelik (Alanyaspor), Hamza Akman (Eyüpspor)

Forvet: Emirhan Acar (Erzurumspor FK), Melih Bostan (Ümraniyespor), Ali Habeşoğlu (Trabzonspor), Arda Usluoğlu (Alanyaspor), Arda Çolak (Iğdır FK)

ÜMİT MİLLİ TAKIM, 2027 UEFA AVRUPA U21 ŞAMPİYONASI ELEMELERİ H GRUBU’NDA 26 EYLÜL CUMARTESİ GÜNÜ...

ÜMİT MİLLİ TAKIM, 2027 UEFA AVRUPA U21 ŞAMPİYONASI ELEMELERİ H GRUBU’NDA 26 EYLÜL CUMARTESİ GÜNÜ MACARİSTAN’IN MİSKOLC ŞEHRİNDE UKRAYNA İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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