Genel kurul kürsüsünden Filistin’e adalet ve tanıma çağrısı

Erdoğan'ın BM 81. Genel Kurulu konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, toplantının insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyerek konuşmasına başladı ve önceki dönem Genel Kurul Başkanlığı görevini yürüten Annalena Baerbock'a teşekkür etti. Yeni başkan Khalilur Rahman'a başarılar dileyen Erdoğan, yaklaşık 10 yıldır Genel Sekreterlik görevinde bulunan Antonio Guterres'e de çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Abbas'ın yokluğu ve tanıma çağrısı:

Erdoğan, üye ülkelerin büyük çoğunluğu tarafından resmen tanınan Filistin Devleti'nin başkanı Mahmud Abbas'ın üst üste iki yıldır Genel Kurul salonunda yer alamadığına dikkati çekerek bunun "vicdanları yaralayan" bir haksızlık olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı, "Sayın Abbas bizzat burada bulunamasa da bizler, tıpkı geçen yıl olduğu gibi özgür ve egemen Filistin Devleti'nin sesi olacak, Filistin halkının mücadelesini bu kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceğiz" diyerek, henüz Filistin Devleti'ni tanımamış ülkelere kararlarını gözden geçirme çağrısı yaptı.

Gazze'de insani dram ve çatışma bilançosu:

Konuşmasında son 12 aylık uluslararası tabloya dikkat çeken Erdoğan, geride kalan yılın "60'ı aşkın çatışma ve savaşla" geçtiğini ve bunun son 30 yılın en kanlı dönemlerinden biri olduğunu belirtti. Gazze, Ukrayna, Rusya, Myanmar, Darfur, İran ve Lübnan gibi bölgelerde yaşanan çatışmaların sonucunda 250 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Erdoğan, Gazze özelinde son üç yılda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 74 bin kişinin İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiğini, Gazze halkının hâlâ yıkıntılar altında sevdiklerini aradığını ve cenazeleri çıkarma çabası verdiğini aktardı. Gazze'deki sağlık hizmetlerine ilişkin olarak ise jeneratörlerin yüzde 70'inden fazlasının yakıt sıkıntısı nedeniyle çalışamadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı, Gazze'yi "bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı" ve "dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölge" olarak nitelendirerek, bölgedeki tablonun insanlık dışı olduğunu ifade etti. Ayrıca ABD eski Başkanı Donald Trump'ın çabaları ve başka ülkelerin katkılarıyla sağlanan ateşkese rağmen katledilen Gazzelilerin sayısının bin 500'ü aştığını söyledi.

Uluslararası sistemin sınavı ve BM eleştirisi:

Erdoğan, 26 Haziran 1945'te imzalanan Birleşmiş Milletler Antlaşması'ndan alıntı yaparak üye devletlerin barış ve güvenliği koruma hedeflerini hatırlattı ve "Anlaşmanın üzerinden 81 yılı aşkın bir süre geçti" diyerek uluslararası sistemin bugün bu hedefleri gerçekleştiremediği eleştirisini yöneltti. Konuşmasında UNRWA'ya yönelik tehditlerden ve kutsal mekanlara erişim engellerinden bahsederek, "Karşımızda öldürmeye doyamayan soykırımcı bir zihniyet var" sözleriyle yaşanan tablonun vahametini dile getirdi.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın görevini icra edemez hale geldiğini, teşkilatın "kan kaybetmeye" devam ettiğini savundu ve Filistin, Lübnan, Sudan başta olmak üzere kriz bölgelerinde umut bağlayanların derin hayal kırıklığı içinde olduğunu belirtti.

Konuşmasını uluslararası sisteme güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiği vurgusuyla sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul temasını bu nedenle isabetli bulduğunu ifade etti ve "Bugün kendimizi güven içinde, refah içinde, esenlik içinde hissedebiliriz. Çatışma bölgelerinden, kriz bölgelerinden uzakta konfor içinde yaşayabiliriz. Fakat yarın ne olacağını, başımıza ne geleceğini hiçbirimiz bilemeyiz" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "BİZLER, TIPKI GEÇEN YIL OLDUĞU GİBİ ÖZGÜR VE EGEMEN FİLİSTİN DEVLETİ'NİN SESİ OLACAK, FİLİSTİN HALKININ MÜCADELESİNİ BU KÜRSÜDEN DÜNYAYA DUYURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"